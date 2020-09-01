花大錢買新車變二手車 警方破獲變造車詐欺集團
嘉義縣水上警分局轄內近月連續發生數起新車竊盜案，調查發現以沈姓男子為首犯罪集團，以人頭向銀行貸款購買知名品牌年度新車，再向警方謊報投保高額竊盜險車輛遭竊，詐領理賠，將車子賣掉牟取暴利，以每車百萬元計算，獲取超過150萬元竊盜全損理賠金，再將車賣給「借屍還魂」集團，集團借款買車不用出錢，再謊報失竊利潤，成本為零。
水上警分局上午宣布，與刑大、台南市警局刑大隊偵五隊、彰化縣警局科偵組、嘉市警局北鎮派出所、第二警分局偵查隊等，偵辦汽車失竊案，在嘉市區等地破獲變造汽車引擎號碼、變更里程數紀錄、詐領汽車失竊險、詐領車輛舊換新補助款犯罪集團。
警方調查，50歲沈男是中古車業者，以每輛車2千元，指示另名嫌犯變造舊車里程數，以詐欺手法，提高中古車售價賣消費者，每輛車提高售價10萬元以上，再指示另名嫌犯更換來路不明車輛引擎，變造引擎號碼，詐騙消費者購買有問題中古車。
沈嫌又與某汽車大廠銷售商不肖業務員配合，利用民眾不熟悉法令，共謀舊車換新車政府補助貨物稅金每輛車5萬元；民眾花大錢購買新車，竟瞬間變成二手車，車價損失高達數十萬元，政府補助金5萬元落入嫌犯手中。
警方日前執行搜索，查扣變更里程數紀錄、變更引擎號碼、詐領車輛舊換新補助款、詐領車輛竊盜全損理賠金等各式車輛共8輛，集團獲取利益超過3百萬元，全案擴大偵辦，追查沈嫌等人經手新、舊車流程，將沈嫌等5人依詐欺、竊盜、偽造文書等罪移送法辦。
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