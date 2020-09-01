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中信松壽大樓出售案 「外資圈金童」詹偉立等6人不起訴
中信銀董事長室專委張明田被控將市值約215億元的松壽大樓，以151億元賤售給碩河開發公司，價差64億元，並疑似在出售過程獲取佣金，涉違反金融控股公司法特別背信等罪。台北地檢署查出歷年來價格均經專業不動產估價師鑑估，且經中信商銀董事會決議，今依罪嫌不足，張明田、子樂投資公司總裁詹偉立等6人不起訴。
松壽大樓位處信義區精華地段，2012年標售前，估價市值約215億元，後來卻由碩河開發公司以151億元得標。該公司由大陸建設占股權10％、子樂開發公司占90%。
子樂操盤手是私募基金亞太置地（APL）前台灣區總經理詹偉立，民國65年次的他曾被戴德梁行董事總經理顏炳立稱為「獵豹」，在外資圈為風雲人物。
因64億元價差過大，檢調懷疑張明田等人涉嫌賤賣資產。去年7月15日，兵分9路發動第1波搜索行動，執行地點包括麗業、宏大、歐亞不動產估價師事務所，約談張明田、詹偉立、中信銀主秘陳永晉、時任中信銀行舍管理部副理柯弘達等人。
去年10月23日，檢調再度約談張明田、「外資圈金童」子樂投資公司總裁詹偉立、陳永晉及中信金控2名職員等5名被告；另約談5名證人包括協助出售大樓的戴德梁行3名員工及中信金法務長鄧彥敦，檢方凌晨複訊後陸續將10人請回。
檢方查出，合建及承買廠商的公開徵選案，標售底價由2013年間的215億7100萬元，降至2015年間的151億2200萬元，有台北市政府文化局將「新舞台」公告登錄為文化景觀等因素。
歷年價格均經專業不動產估價師鑑估，且經中信商銀審計委員會、董事會決議，因此今依罪嫌不足，不起訴張明田、詹偉立、柯弘達、陳永晉、會計師劉致宏、中信銀總務處長洪正奇等5人。
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