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黑心油強冠經理與課長 犯食安、詐欺共285罪判7年
曾發生於6年多前，轟動全國時安風暴的黑心油案，屏東地檢署認為當時擔任強冠公司的黃姓品管部經理、吳姓品管部課長，沒有善盡責任，卻配合公司犯行，導致近多家下游廠商受害，進而遭起訴，屏東地方法院經審判，於本月19日判處黃、吳處7年徒刑，其中2年得易科罰金。
根據判決指出，強冠公司董事長兼總經理葉文祥，負責綜理公司業務，副總經理戴啟川，辦理國內豬油原料採購，至於黃姓品管部經理、吳姓品管部課長則聽命於上層，4 人均以製造食用油脂及衍生油脂商品販售為業。
但黃、吳2人身為該公司品管部門的最高主管，對於豬油具有一定專業知識，更對豬油的脂肪酸組成有一定的了解，卻明知強冠公司負責製造、販賣食用豬油，是國內知名的豬油製造業者，但仍配合上層以低價向地下油行收購劣質、不可食用的各種油料製成「全統香豬油」，還販售給285間廠商，導致下游廠商與社會大眾受害。
屏東地院審理期間，黃姓品管部經理與辯護人辯稱，經理一職，乃負責產品研發及客戶服務，原料豬油之採購、檢驗並黃姓經歷的業務範圍，至於檢驗由吳姓品管部課長負責，採購則經由強冠公司副總戴啟川決定，因此，並未讀過入廠檢驗的數據，更無參與採購程序。
對此，吳姓品管部課長也喊冤，只負責督導品管員依公司規範檢驗油品，至於油品的來源，為何及採購與否，皆非職務範圍內。
最後，院方認為，黃姓品管部經理、吳姓品管部課長受雇於公司，為求生計配合收購劣質油，惡性較輕，也非主要獲利者，再者兩人皆無前科等考量，因此，黃、吳處7年徒刑，其中2年得易科罰金。
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