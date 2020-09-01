台南議員爆料假三倍券遭送辦 法官認言論自由判免罰

國民黨台南市議員王家貞、李中岑7月爆料坊間出現假三倍券，事後被檢警查辦假訊息，並依違反社會秩序維護法送辦，引發爭議。案經台南簡易庭審理，認王家貞、李中岑等4人對「振興三倍券」時事提出針砭，屬憲法保障言論自由的範疇，且公共政策本應開放人民討論，凝聚共識，難認王家貞等4人有捏造不實謠言的故意判不罰，可上訴。

檢警調查，勞姓化妝品原料商，因聽聞其下游廠商談論有關收到無梅花浮水印的三倍券，無法分辨真假，有人建議其向距離公司最近的台灣銀行大里分行洽詢的消息，因此，7月19日他將「小心一點我有認識的店家已收到假的了...拿到台銀請它們鑑定後證實是假的」等語，發布在與被移議員王家貞李姓女助理等4人LINE小群組中。

李女瀏覽該訊息後，未經查證將此錯誤訊息轉知王家貞，並由議員王家貞、李中岑於7月20日在台南市議會1樓小型簡報室召開記者會。王家貞在記者會上發表「可是民間已經有收到『偽三倍券』，拿去換的時候不被...就是被拒收。拿到台灣銀行的時候，台灣銀行說這是偽券。偽的。假的。」等語。

隨後，李中岑發表「我剛剛跟家貞姐說，我有一個朋友因為收到假的三倍券，他在他的門口直接貼上『即日起，本件拒收三倍券』」等語；記者會後訪問時李中岑議員發表「當她要拿去銀行換錢的時候，銀行跟他說『你這張是偽三倍券』」等語。

然而，王家貞與李中岑7月20日開記者會，指民間接到假三倍券，拿到銀行兌換卻被沒收。由於三倍券7月23日才兌換，被指為假新聞。最後，警方認王家貞、李中岑、勞及李女4人涉違反社會秩序維護法中散布謠言，足以影響公共安寧行為，移送法辦。

王家貞等4人均坦承有上述行為，但否認有散布謠言。

台南簡易庭認為，王家貞等人記者會發表內容，涉及現今行政院發行振興三倍券相關內容，現國內因新冠肺炎疫情衝擊，嚴重影響社會經濟，政府因而發放振興三倍券，就振興三倍券使用、辨識等，自屬公共政策，可受公評。王家貞等人對「振興三倍券」時事提出針砭，屬憲法保障言論自由的範疇，且公共政策本應開放人民討論，凝聚共識，難認王家貞等人有捏造不實謠言的故意。