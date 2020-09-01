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騙人花171.6萬買「宋盞」吹擂不凡 詐欺換11月徒刑定讞

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓骨董商佯稱「宋盞將來很有發展」，他邀林姓收藏家到家中，拿出兩只仿品，洗腦「這是跟新加坡人買的，他的東西都是拿給拍賣公司羅芙奧拍賣」。林信以為真，拿出171萬6千元購買，後來聽聞有人買到假貨，氣得討錢，但只拿回20萬元。新竹地院依詐欺罪判陳11月徒刑，沒收不法所得；高等法院駁回陳上訴定讞。

陳姓男子（50歲）經營骨董批發，有辨識名家字畫、古宋瓷的專業，他2015年時遊歷絲路，結識林姓收藏家，得知對方有意收藏骨董，刻意保持聯繫。2016年5月，陳邀林到他位在新竹縣的家中，他拿出兩只現代製作的茶盞，卻說這是不可多得的宋代茶盞；林被遊說，匯出171萬6千元購買。

但林聽聞朋友向陳買了「假的茶盞」，這才驚覺受騙，2016年10月起要求陳退款，但陳冷處理，過了8個月才討回20萬元，林氣得提告，並將向陳購買的茶盞委託中興動產鑑價公司鑑定，結果指「這2個『現代工藝』價值5500元」。

陳否認詐欺，指兩只茶盞是向有在大陸參與瓷器挖掘的友人所購得，他本身也親自到大陸看窯址，自認賣出的是真品。但陳又說在骨董行規裡面，沒有人會講出真正的上手是誰，「一定是隨便講」，骨董鑑定沒有權威，是市場取向。律師辯護稱，即便陳對茶盞上手的資訊不完整，也不能認為即是施用詐術，並質疑林提告後才送鑑定，也未明確跟陳說茶盞是假的，而是以「要繳房貸」為由向陳要求退費。

林姓男子表示，當初那兩只茶盞，陳明明就是說是跟新加坡人買的，而且都是拿給羅芙奧拍賣，還跟他說接觸骨董有2、30年，才相信他。林還說，他上網查，陳姓骨董商2015年間還接受蘋果日報訪問，提到宋瓷後勢看好，他因此信以為真。

中興動產鑑價公司負責人楊淑銘有「國寶鑑定師」稱號，他在新竹地院證稱，像本件茶盞這種天目碗的茶碗，真品的比率非常低，天目碗一些重要特徵譬如說釉水、胎土、釉光、重量、色澤的亮度，這個都關係到是真的假的。林姓男子請求鑑定的兩只茶盞特徵與骨董完全不一樣，胎土也不是含鐵質很高的礦土，是一般的瓷土而已。

新竹地院認為陳姓男子利用林姓男子判斷骨董真偽的能力不夠、又信任他，竟用這種方式敲詐，考量他高中畢業後曾在科技公司擔任副總，小孩各7歲、22歲，因此判他11月徒刑。

陳不服而上訴，他聲稱骨董沒有一定的市價，端看總體經濟面和個人喜好而定，沒有客觀標準，且骨董買賣具有專業及高利潤，相對伴隨高風險，買方在收購前如有充裕時間深究瞭解，要不要買決定在買方。高等法院認為一審判決妥適，並認為陳的辯詞不足採信，駁回上訴定讞。

林姓收藏家被遊說，花了171萬6千元買兩只「宋盞」，結果竟是現代工藝仿品，他氣得提告。陳姓骨董商不僅要吐回不法所得，還被依詐欺罪判11月徒刑確定。示意圖／聯合報系資料照片
林姓收藏家被遊說，花了171萬6千元買兩只「宋盞」，結果竟是現代工藝仿品，他氣得提告。陳姓骨董商不僅要吐回不法所得，還被依詐欺罪判11月徒刑確定。示意圖／聯合報系資料照片

新竹 天目碗 詐欺

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