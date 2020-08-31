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五結農會職員竊取客戶保管箱財物1327萬 檢方求處重刑

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭五結鄉農會黃姓員工涉嫌利用職務之便，監守自盜，從2018年7月起竊取客戶寄放在農會保管箱的黃金等貴重財物，今年4月被客戶發現，經查黃嫌變賣金額1327萬元，共59人受害。檢方斥責黃把保管箱當成提款機，惡行非輕，今依竊盜罪嫌起訴，並請法官從重量刑。

檢警調查，33歲黃姓技工趁著下班或假日時上班的工作人員較少，以代理職務之便，偷拿放在農會的保管箱鑰匙、客戶鑰匙等，先開啟農會金庫後，再打開客戶保險箱竊取金飾等財物，得手拿到宜蘭及台北等地銀樓銷贓變賣。

起訴書指出，黃嫌從2012年10月在五結鄉農會資訊單位任職，因沉迷電子遊藝場及賭博電玩，從2018年7月就行竊銷贓，直到今年3月23日，有名保管箱用戶發現金飾短少，急著向農會反映，事件才爆發出來，發現更多人受害。

宜蘭地檢署根據黃嫌供詞及銀樓變賣紀錄，統計竊取約266兩黃金、變賣金額1327萬元，共59人受害。檢方認為，黃嫌監守自盜竊取民眾財物，食髓知味，又把錢投入網路遊戲，只要缺錢就把農會保管箱當作「提款機」，惡行重大，請求法官從重量刑。

今年4月宜蘭五結鄉農會爆發職員監守自盜，竊取變賣客戶保管箱的貴重財物1327萬元，檢方起訴黃嫌並求處重刑，農會三巨頭當時為了此事向社會大眾鞠躬道歉。本報資料照
今年4月宜蘭五結鄉農會爆發職員監守自盜，竊取變賣客戶保管箱的貴重財物1327萬元，檢方起訴黃嫌並求處重刑，農會三巨頭當時為了此事向社會大眾鞠躬道歉。本報資料照
今年4月宜蘭五結鄉農會爆發職員監守自盜，竊取變賣客戶保管箱的貴重財物1327萬元，共有59名被害人，檢方起訴黃嫌並求處重刑。本報資料照
今年4月宜蘭五結鄉農會爆發職員監守自盜，竊取變賣客戶保管箱的貴重財物1327萬元，共有59名被害人，檢方起訴黃嫌並求處重刑。本報資料照

銀樓 提款機 賭博

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