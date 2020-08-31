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點蚊香鄰居反目成仇 婦人喊捉賊 公然侮辱遭判刑

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣蕭姓婦人因常在住處門前點蚊香驅蚊，造成鄰居陳男與家人難以忍受蚊香氣味，今年3月某晚陳男一連三次持水杯將蚊香澆熄，造成蕭女不滿大喊「捉賊」，更拉破陳男衣領，彰化地方法院依公然侮辱罪、毀損罪判處拘役25日。

判決書指出，蕭女先前就曾因在住處前點蚊香，和鄰居發生口角，今年3月27日晚間7、8點她又在自家門口點蚊香，陳姓鄰居前後二次用水澆息蚊香，蕭女又把蚊香點在機車把手上，陳男第三次又欲澆息蚊香，蕭女即衝出大喊「捉賊喔」約10次及喊「叫警察」數次，更拉扯陳男上衣，導致陳男領口破損，陳男因此報警處理。

不過蕭女辯稱，大喊「捉賊」是想嚇走陳男，雖有拉陳男衣服，但不是故意要扯破他的衣服。

法官認為，陳男澆息蚊香並非竊盜行為，蕭女在社區公共空間喊捉賊，的確已損害陳男名譽，構成公然侮辱罪，且常言「遠親不如近鄰」，鄰居間生活習慣不同，理應相互包容，不應堅持己見、毫不退讓，否則將成冤家。

法官認為，蕭女雖有驅蚊需求，但也應考量燃燒化學蚊香是否會造成空氣汙染、升高PM2.5，干擾鄰居的生活品質，陳男屢提議蕭女改善，但蕭女仍一意孤行長達1 、2年， 顯見處世態度待調整，不過考量蕭女提供就醫資料，近年身心狀況不佳也影響和鄰居互動關係，不過因蕭女也還未和陳男達成和解，遂依公然侮辱罪、毀損他人物品罪判處拘役25日，如易科罰金需罰2萬5000元。

彰化縣蕭姓婦人因常在住處門前點蚊香驅蚊，造成鄰居陳男與家人難以忍受蚊香氣味，今年3月某晚陳男一連三次持水杯將蚊香澆熄，造成蕭女不滿大喊「捉賊」，更拉破陳男衣領，彰化地方法院依公然侮辱罪、毀損罪判處拘役25日。圖／彰化地方法院資料照
彰化縣蕭姓婦人因常在住處門前點蚊香驅蚊，造成鄰居陳男與家人難以忍受蚊香氣味，今年3月某晚陳男一連三次持水杯將蚊香澆熄，造成蕭女不滿大喊「捉賊」，更拉破陳男衣領，彰化地方法院依公然侮辱罪、毀損罪判處拘役25日。圖／彰化地方法院資料照

公然侮辱 警察

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