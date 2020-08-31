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屏東婦騎車衝出巷口撞消防車 消防員賠110萬換緩刑
屏東縣龍泉消防分隊李姓隊員前年駕駛消防車，涉擦撞從巷口衝出的機車，導致騎士胡姓婦人重傷，左膝關節僵硬恐永久難復原。一審認為李雖行駛主幹道，未盡注意義務仍屬肇事次因，依業務過失傷害致重傷罪判5月徒刑；上訴後，李賠110萬達成調解，高雄高分院維持原判，宣告緩刑2年定讞。
判決指出，李姓男子（27歲）為屏東縣消防局龍泉消防分隊員，也考領有普通大貨車駕駛執照，2018年6月17日下午3點半許，他駕駛消防車沿內埔鄉龍泉村原勝路往北，行經無號誌的原勝路與通賢巷口，胡婦騎機車突從右方巷口出現，與消防車頭擦撞。
胡婦當場摔車後，造成硬腦膜下出血、右手手掌骨折、左股骨折、多處肋骨骨折等傷勢，送醫急救後，仍因左膝蓋髕骨關節骨折，膝關節僵硬而活動角度受限，生活上須專人照顧，屬於重傷害，她事後對李姓隊員提告。
李姓男子應訊及審理時都承認犯行，一審法官認為，胡婦屬支線道車、未禮讓幹線道車先行，是肇事主因，而消防車雖屬道路交通安全規則所規定的「特種車」，由於案發時不符執行任務中，李行經無號誌的路口仍應減速及注意車前狀況，也有過失，屬次因。
由於胡婦要求300萬元賠償，李姓男子僅願賠50萬和解，雙方無共識，一審依業務過失傷害致重傷罪，判李5月徒刑，得易科罰金。檢方上訴指判太輕、李姓男子上訴稱判太重，二審合議庭皆不採納，不過考量雙方二審期間以110萬和解，維持原本刑期外，宣告李緩刑2年，條件為參加法治課程2場。
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