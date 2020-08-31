屏東婦騎車衝出巷口撞消防車 消防員賠110萬換緩刑

屏東縣龍泉消防分隊李姓隊員前年駕駛消防車，涉擦撞從巷口衝出的機車，導致騎士胡姓婦人重傷，左膝關節僵硬恐永久難復原。一審認為李雖行駛主幹道，未盡注意義務仍屬肇事次因，依業務過失傷害致重傷罪判5月徒刑；上訴後，李賠110萬達成調解，高雄高分院維持原判，宣告緩刑2年定讞。

判決指出，李姓男子（27歲）為屏東縣消防局龍泉消防分隊員，也考領有普通大貨車駕駛執照，2018年6月17日下午3點半許，他駕駛消防車沿內埔鄉龍泉村原勝路往北，行經無號誌的原勝路與通賢巷口，胡婦騎機車突從右方巷口出現，與消防車頭擦撞。

胡婦當場摔車後，造成硬腦膜下出血、右手手掌骨折、左股骨折、多處肋骨骨折等傷勢，送醫急救後，仍因左膝蓋髕骨關節骨折，膝關節僵硬而活動角度受限，生活上須專人照顧，屬於重傷害，她事後對李姓隊員提告。

李姓男子應訊及審理時都承認犯行，一審法官認為，胡婦屬支線道車、未禮讓幹線道車先行，是肇事主因，而消防車雖屬道路交通安全規則所規定的「特種車」，由於案發時不符執行任務中，李行經無號誌的路口仍應減速及注意車前狀況，也有過失，屬次因。