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台苯掏空案二審 幕後操盤手孫鐵漢獲緩刑須繳200萬元
經濟部前次長張鍾潛、孫鐵漢為首的前後任台苯經營團隊，被控掏空台苯資產。二審今天判張鍾潛3年徒刑，孫鐵漢獲輕判2年、緩刑3年，須繳交國庫200萬元。
檢調查出，上巿公司台苯的前後任董事長張鍾潛、劉正元及人稱「大公孫」的幕後操盤手孫鐵漢，涉嫌以假交易及轉投資天籟飯店價格過高等方式，至少掏空新台幣5億元，檢調102年初發動搜索並約談張、劉、孫等41人。
台北地檢署檢察官認定張鍾潛、劉正元、孫鐵漢等人涉犯證交法重罪，有逃亡及串證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見，但法院裁定交保。
北檢105年將案件偵結，認為張鍾潛、劉正元、孫鐵漢等人涉犯證交法財報虛偽不實罪、背信罪、商業會計法等罪嫌，提起公訴。
一審的台北地方法院107年間，依證交法財報虛偽不實罪判張鍾潛3年徒刑；孫鐵漢構成3個背信罪，應執行3年8月，犯罪所得631萬多元追繳沒收，劉正元則獲無罪。
經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天仍判張鍾潛3年徒刑，孫鐵漢因繳回犯罪所得並與台苯達成和解，獲改判2年、緩刑3年，須繳交國庫200萬元；劉正元仍維持無罪。
二審指出，孫鐵漢涉背信罪部分不得上訴而確定；張鍾潛涉違反證券交易法部分得上訴；劉正元獲無罪部分，檢察官於符合刑事妥速審判法第9條規定，才可上訴。
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