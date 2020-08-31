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縱火燒死越籍前女友還卸責 法院判無期徒刑
新北男子蘇新漢因按摩結識黃姓越籍女子，但交往一段時間後，為了感情和金錢糾紛鬧翻，今年2月跑到按摩店縱火，把對方活活燒死，今天被新北地院依殺人罪判處無期徒刑。全案可上訴。
檢方起訴指出，蘇男今年1月16日為了找黃女談判，曾到對方住處堵人，見對方搭電梯準備外出，隨即將人強拉出電梯並用身體阻擋去路，造成對方身體多處挫傷。22日，他再打電話約黃女談判，見對方不回應，於是放話「我到你店裡丟汽油彈的時候你就知道」。
2月17日凌晨，蘇男用水桶裝了2桶汽油，一進黃女上班的按摩店就將其中一桶潑在櫃檯郭姓男子身上，點火恫稱「不要以為我在開玩笑」，命郭男帶他上樓找人。隨後，他將另一桶汽油潑在黃女身上，撂下「這會死人的」等語就點火，見火勢燒起旋即逃逸。
蘇男縱火不僅燒死黃女，也害按摩店樓上3名住戶因吸入濃煙導致一氧化碳中毒。
審理時，蘇男坦承埋伏堵人和口角，但否認縱火。他辯稱自己是為了嚇黃女才點火，強調沒有殺人故意，也沒有放火燒房子的意圖，但因為火場鑑定報告顯示災害是人為縱火，證人也指證歷歷，說法最後未被採信。
法院審酌蘇男行為是為了宣洩心中憤恨，犯案動機自私且殘忍，犯後還企圖將責任推給其他人，迄今未與黃女家屬和解，難認態度良好，最後依殺人罪量處無期徒刑。另外，蘇男另涉傷害和強制部分犯行則分判3月、1年6月徒刑，傷害部分得易科罰金。
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