縱火燒死越籍前女友還卸責 法院判無期徒刑

新北男子蘇新漢因按摩結識黃姓越籍女子，但交往一段時間後，為了感情和金錢糾紛鬧翻，今年2月跑到按摩店縱火，把對方活活燒死，今天被新北地院依殺人罪判處無期徒刑。全案可上訴。

檢方起訴指出，蘇男今年1月16日為了找黃女談判，曾到對方住處堵人，見對方搭電梯準備外出，隨即將人強拉出電梯並用身體阻擋去路，造成對方身體多處挫傷。22日，他再打電話約黃女談判，見對方不回應，於是放話「我到你店裡丟汽油彈的時候你就知道」。

2月17日凌晨，蘇男用水桶裝了2桶汽油，一進黃女上班的按摩店就將其中一桶潑在櫃檯郭姓男子身上，點火恫稱「不要以為我在開玩笑」，命郭男帶他上樓找人。隨後，他將另一桶汽油潑在黃女身上，撂下「這會死人的」等語就點火，見火勢燒起旋即逃逸。

蘇男縱火不僅燒死黃女，也害按摩店樓上3名住戶因吸入濃煙導致一氧化碳中毒。

審理時，蘇男坦承埋伏堵人和口角，但否認縱火。他辯稱自己是為了嚇黃女才點火，強調沒有殺人故意，也沒有放火燒房子的意圖，但因為火場鑑定報告顯示災害是人為縱火，證人也指證歷歷，說法最後未被採信。