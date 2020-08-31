女中士爆料陸軍逼退 軍方還原真相：她偷拷資料、考績拿乙

陸軍南區專長訓練中心的李姓女中士，遭控涉偷存取輔導長電腦內的同袍訪談紀錄，且她明明考績遭列乙等原因無法續簽，竟爆料亂說自己是檢舉有人營內拍照、反遭施壓強制退伍，軍方怒對她提告。高雄高分院依無故取得公務機關電腦電磁紀錄罪，判6月徒刑還能上訴，但誹謗罪判5月、得易科罰金定讞。

判決指出，李姓女子（34歲）先前為陸軍南區專長訓練中心本部連的中士資訊士，2016年間3月某日，她聽聞其他同袍對她工作狀況頗有微詞，輔導長因此找人約談，她因想知道約談內容，趁執行資訊保密作業的機會，打開輔導長電腦，偷存取「約談狀況表」。

由於李女的體格未達標準、2016年的年度考績又遭列乙等，軍方拒絕她繼續留營，但她也不繳驗退資料，在2017年4月7日役期屆滿前夕，軍方便主動辦理她退伍；沒想到李女在同年10月間開記者會，爆料說謊稱她曾檢舉同袍在營內用手機拍照，在長官施壓被記過、更遭強制退伍。

南訓中心認為李女的行徑已貶損軍方名譽而提告；她辯稱，當時僅單純觀看約談狀況表，沒有下載、儲存或列印，至於記者會所說的內容，她解釋因不是自願退伍，自認是檢舉同袍違規才遭逼退，屬抒發個人意見，縱使與事實不符，也沒惡意扭曲、侮辱公署之意。

一審向軍方調閱資料發現，李女2016年8月間疑有違規使用智慧型手機、業務上疏失致違規，陸續遭記申誡及記過，李女提出申訴，她母親找立委陳情時便拿出「約談狀況表」，軍方人員也證稱有看見李母拿出該文件，合議庭認定她確實有下載儲存。

合議庭也查出，李女服役屆滿不能續留營的關鍵，就是體格不符標準、上一年度的考績乙等，但她接受媒體採訪完全不提，只說「我身為被霸凌的當事者，我終於了解那些想要被申訴，卻沒有證據沒有資料而被栽贓退伍的人的心情」，使報導呈現她因檢舉反使自己成眼中釘、遭排擠、被打乙等、長官施壓之下被記大過等，負面表述足以貶損南訓中心名譽。