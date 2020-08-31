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銀樓老闆做地下匯兌被黑吃黑 檢起訴誣告、違反銀行法

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

台北市睿森銀樓老闆涂誠文去年委託Uber鄧姓女駕駛開車赴北市文華東方酒店門口，向陳姓及盧姓男子收取1500萬元，將款項轉匯至大陸。事後，涂男發現是玩具鈔而損失300多萬元，憤而提告。台北地檢署去年起訴陳、盧後，認定涂、鄧女從事地下匯兌，並非黃金交易，今依違反銀行法、誣告罪嫌起訴2人。

2018年10月29日晚間8時許，涂誠文委託鄧姓女駕駛開車運送3000萬元現金，而兩名搶匪趁她下車買鹹酥雞，連錢帶車開走。檢方陸續將主嫌王璟澄、共犯林東賢依加重強盜罪起訴，一審今年4月判處王男7年4月、林男7年10月徒刑，另名劉姓共犯通緝中。

這起強盜案幕後指使者是四海幫大哥、新加坡舞廳大股東郝廣民，檢察官依數名證人證稱郝曾現身吉林路租屋處參與分錢，認定郝是共犯，5月22日另依加重強盜罪將他起訴。

檢方追查，涂誠文去年也委託鄧女赴文華東方酒店門口，向陳姓、盧姓等2名男子收取現金1500萬元。2人以100萬元為一捆，結實地捆了15捆，經鄧女點收並向涂男回報確認，涂男隨即將錢匯往大陸。

豈料，涂男發現這15捆鈔票除第1張及末張是真鈔外，夾在裡面的全是玩具鈔，因此立刻停止匯款大陸止血，但仍損失300多萬元，涂男不甘受騙提告。檢方調查後，去年依詐欺罪嫌起訴陳男、盧男。

由於涂男報案時先自稱為黃金交易收款受騙，又改口為收取貨款受騙，懷疑案情不單純，檢警另案調查是否涉及從事地下匯兌。經勘驗手機相關通聯、對話紀錄，查出涂男與多名地下匯兌業者密切聯繫，並各自分工、交換金流。

檢方查出，地下匯兌業者彼此派人交款時，會先拍下1張百元鈔或千元鈔的鈔票號碼，傳給對方作為「信物」，待下屬取款時出示號碼以確認身分，無誤才會交付款項，手法十分嚴謹。

檢方認定，涂男在3000萬元搶案及1500萬元詐騙案，並非單純被害人，而是在進行地下匯兌時「黑吃黑」，今依違反銀行法起訴涂男、鄧女等2人，且考量涂男提告時虛構事實，一併依誣告罪嫌起訴。

台北市睿森銀樓老闆涂誠文，去年委託Uber鄧姓女駕駛開車赴北市文華東方酒店門口，向陳姓及盧姓男子收取1500萬元，將款項轉匯至大陸。台北地檢署認定涂、鄧女從事地下匯兌，今依違反銀行法、誣告罪起訴2人。圖／本報資料照
台北市睿森銀樓老闆涂誠文，去年委託Uber鄧姓女駕駛開車赴北市文華東方酒店門口，向陳姓及盧姓男子收取1500萬元，將款項轉匯至大陸。台北地檢署認定涂、鄧女從事地下匯兌，今依違反銀行法、誣告罪起訴2人。圖／本報資料照

銀樓 詐騙

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