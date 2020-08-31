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「蘆竹王陽明」偷拍性愛影片存300G 判關10年定讞

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

自稱「蘆竹王陽明」的男子李威德，偷拍和多名女子的性交影片，檔案高達300GB，一、二審認為李還揚言恐嚇並散布，依兒少性剝削、妨害電腦使用及恐嚇等罪重判李威德10年徒刑，另有2年8月徒刑部分，得易科罰金；最高法院駁回上訴，全案定讞。

李威德2016年和女友交往期間，多次偷拍彼此性交畫面，不滿對方分手就恫嚇「一定讓妳付出代價」並散布；李認識1名年僅15歲少女並誘騙回租屋處，還竊錄性愛影片，後來再用同樣手法竊錄和另名16歲女子性交過程。

李除了傳女生與人性交、露胸的影片上網，還曾在臉書上痛罵女方「妳吃壞不要臉了，顛倒是非，扭曲事實。誰騷擾你？誰封鎖誰？他媽的我看你不只胯下很養，妳皮也挺養的！」「妳這種貨色去給乞丐○都嫌妳髒」，讓被害人懼怕又覺得丟臉。

除偷拍事件，李威德2016年2月涉及詐欺取財案，多次傳喚未到庭被通緝，前年11月警方上門抓人，他竟開直播挑釁喊「你們是要來抓我的嗎？」法院裁定羈押未禁見，李在看守所期間，親友趁會客偷拍，把李鏡頭比YA影片PO上IG。

一審認為，李坦承犯行，當事人指證歷歷，另有查扣影片等證物，考量其中2名被害人為少女，李利用2人涉世未深與他親密情誼關係，或竊取對方手機私密影片，或違反對方意願竊錄和他性交影片，數量不少，被害人隱私、身心受創極大，判刑10年。

李威德不服上訴，指出自己年紀還輕，且已與部分被害人和解，請求從輕量刑。但二審認為，李共涉犯15罪，被害人多達5人，其中包括未成年人，看不出有可以減刑的理由，因此維持一審判決，駁回上訴；最高法院駁回上訴定讞。

李威德。圖／聯合報系資料照片
李威德。圖／聯合報系資料照片

偷拍 恐嚇

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