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藝人澎恰恰借款遭騙180萬元 檢起訴放款業者
藝人澎恰恰為拍攝電影籌措資金，透過介紹金主借款1000萬元，豈料先付手續費180萬元後，對方竟將帳戶內款項全數領出，更沒如期出借。台北地檢署查出放款業者吳宣學借用同業李姓男子的人頭帳戶，今依詐欺罪嫌起訴吳，另依罪嫌不足不起訴李。
澎恰恰前陣子傳出遭黑道追債輕生，事後澎恰恰出面澄清，表示輕生一事子虛烏有，不過他坦承遭到詐騙並向警方報案。近期，澎恰恰突然開記者會對外宣布破產。
檢警調查，去年10月間，澎恰恰為拍攝電影，急需資金周轉，只好透過友人向自稱「小陳」的金主吳宣學（25歲）尋求金援，對方答應借出1000萬元，但要他先付180萬元的保證金、手續費，他情急下開支票。
吳男拿到澎恰恰的180萬元支票後，就藉故推諉拖時間，並聲稱資金馬上到位，但到11月中旬，聯絡電話就停用斷訊，人也消失無踨，澎恰恰於今年4月報警。
今年6月17日，警方在台北市及宜蘭將吳男、李姓男子（32歲）逮捕到案；檢方晚間複訊後依涉詐欺罪，命吳男以15萬元交保、李男以5萬元交保候傳。
檢察官林希鴻查出，吳男借用同為放款業者的李姓男子帳戶使用，他被逮後供稱與澎是借貸關係，但怕他還不出錢才先去軋票，否認詐欺犯意。檢方認定吳有去領款，不採信其辯詞，今依法起訴。至於李男僅提供帳戶，對全案不知情，今不起訴。
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