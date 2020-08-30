陽明山蔣公銅像後頸遭燒熔切割 二審改判有罪

台灣建國工程隊成員郭志剛，2017年持乙炔噴槍，燒熔、切割陽明山國家公園辛亥光復樓前的蔣公銅像後頸部，警方當場逮捕郭和同行的林姓男子。士林地院更一審判2人無罪，二審改判2人犯毀損罪，判處2至3月徒刑，可易科罰金。

2017年6月14日晚上9時許，郭開車偕同林男至辛亥光復樓前廣場，郭架鋁梯在蔣介石銅像基座後方，持乙炔噴槍攀爬至銅像後方，燒熔並切割銅像後頸部，當晚10點30分，警方當場發現2人行為，依法逮補。

士林地方法院認為，台北市工務局公園路燈工程管理處，不得為刑法上告訴人，判決公訴不受理。台灣高等法院撤銷原判決發回，士院更一審以無從認定犯毀損他人之物，且銅像正面未受損，仍可供人瞻仰面容，判處無罪。

全案上訴後，郭辯稱，用藝術方式表達言論自由，具有超法規阻卻違法事由，且是為了消除威權象徵，督促落實轉型正義。郭指出，案發後半年，立法院即通過促進轉型正義條例「我的行為有促使通過促轉條例，間接證明半年前我的行為的正當性」

林男則辯稱，到場才知道郭要做什麼，不認為郭的行為有太多錯誤，銅像不應放在公共場合;銅像頸部後方產生細微白色痕跡，顯未喪失識別、觀瞻、追憶功能，損罪不罰未遂「我應為無罪」

二審認為，台北市公館處有管領力，具有告訴權;郭、林持乙炔噴槍燒熔蔣公銅像後頸部，致後頸油漆遭燒熔，留有切割痕跡，銅像較原來狀態發生不良改變，已減損其一部效用與價值，犯毀損罪。

二審判決書指出，蔣公銅像來自國內外民間團體共同捐贈，非當時威權政府公款建造，雖為緬懷威權統治者象徵物，但也是北市政府與日本國落合國際獅子會、台北市信義國際獅子會交流往來的歷史文物，設置至今已30多年，成為陽明山公園景觀之一，是否應移除？以何種方式處置？應由相關單位討論後決定。

二審合議庭認為，現今網路科技、社群媒體發達，傳播言論方式已不限於傳統媒體，透過各種互動式網路平台，仍可將言論廣散於眾，且可更詳盡說理。郭、林均捨此不為，反用暴力方式，恣意燒熔銅像後頸部，2人所犯毀損行為，顯然大於所主張「早日落實轉型正義」的言論自由必要範圍。