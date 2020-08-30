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假博士賣食品謊稱有療效 一審判刑1年10月沒收3億

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

龍騰瑞仕國際、八馬國際負責人王文欽對外謊稱是美國紐約大學生化博士，他涉嫌未經食藥署核准，從進口瑞士進口倍喜客等食品，佯稱具有免疫調節等功效販售，牟取暴利，4年前遭檢調查獲。台中地院審結，認定王犯詐欺取財罪，判刑1年10月不得易科，另8月徒刑得易科，沒收不法所得3億447萬餘元。

台中地院認定，王文欽索販售的產品都未經查驗登記、評估及取得主管機關核准發具保健功效的健康食品許可證，不可以健康食品名義為廣告而販賣，但王藉由文宣或講演、說明會等廣告方式，對外宣稱產品具有「消除疲勞」等保健功效，以引誘不知情會員或其他人購入食用。

台中地院指出，王利用文宣上或他人介紹，謊稱有台灣大學、美國紐約大學等學、經歷背景，強化被害人對他宣稱的保健功效或療效的信賴感、忠誠度，誤信他所言為真，王涉犯詐欺取財罪，依法判刑1年10月，不得易科，另外8月徒刑得易科24萬元，另認定不法所得為3億447萬餘元，予以沒收，可上訴。

檢調在2016年間追查，龍騰瑞仕國際、八馬國際負責人王文欽，僅是中央大學畢業，但他對外謊稱自己是台大物理系畢業，擁有美國紐約大學生化博士、德國紐倫堡生物科技研究所資深研究員、聯合國WHO世界衛生組織研究組員。

王涉嫌從2013年1月起，從瑞士進口倍喜客、愛提維、瑞斯維等廠牌食品，取得成本為2.27歐元、2.86歐元、5.43歐元（2013年平均匯率兌換新台幣約89.3元、112.5元、213.7元），再由他所經營八馬國際公司「TOTAL SWISS」品牌，在全台11處營業所販售。

王將進口的倍喜客、愛提維、瑞斯維這三種食品，以「三合一」方式販售，非會員價格為6090元，民眾購買後成為會員，購買價格為4725元，王等於是以高於成本11倍至14倍的價格販售給消費者。

王對外謊稱產品具有調節血脂、改善腸道、消除疲勞、強化骨骼、免疫調節等健康食品保健功效，食用後能使細胞充滿營養、活力，細胞健康後身體自然能修復受損的器官，徹底改善疾病，使民眾誤信王具有生技專業，加入會員購買。

檢調在2016年間收網，當時查扣王位於台北、台中、桃園、嘉義、台南等精華地段的34筆房屋及土地，依公告現值粗估達6億4500萬元，另外也查扣王及公司所申設共24家金融機構的帳戶，內有現金近2億餘元，共計查扣8億餘元，當時創下中檢執行沒收新制查扣金額之最。

龍騰瑞仕國際、八馬國際負責人王文欽，涉嫌販賣未經食藥署許可的健康食品，檢調在2016年間查扣倍喜客等食品。圖／報系資料照
龍騰瑞仕國際、八馬國際負責人王文欽，涉嫌販賣未經食藥署許可的健康食品，檢調在2016年間查扣倍喜客等食品。圖／報系資料照
龍騰瑞仕國際、八馬國際負責人王文欽，涉嫌販賣未經食藥署許可的健康食品，檢調在2016年間查扣倍喜客等食品。圖／報系資料照
龍騰瑞仕國際、八馬國際負責人王文欽，涉嫌販賣未經食藥署許可的健康食品，檢調在2016年間查扣倍喜客等食品。圖／報系資料照

大學生 瑞士 詐欺

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