屏東村幹事涉詐領出差費 懲戒法院判撤職

原屏東縣崁頂鄉公所民政課傅姓村幹事，涉嫌利用護送役男到營區的機會，詐領出差費2萬餘元，法院判1年8月徒刑，緩刑4年。懲戒法院審理後，判決傅男撤職，並停止任用1年。

判決指出，傅男自民國103年10月23日起，擔任屏東縣崁頂鄉公所民政課村幹事，負責辦理護送役男到台中市成功嶺營區、嘉義縣中坑營區、台南市官田營區、新中營區、大內營區、高雄市左營營區及屏東縣龍泉營區。

判決表示，傅男自103年12月起，多次護送役男到營區實際上並未支出搭乘火車或汽車的交通費，卻藉此申請出差旅費，合計新台幣2萬500元。

傅男於105年11月24日主動向廉政署南部地區調查組自首，並自動繳交詐得款項回屏東縣崁頂鄉公所公庫。屏東地檢署依貪污治罪條例起訴傅男。高雄高分院判決應執行有期徒刑1年8月，褫奪公權2年，緩刑4年確定。

屏東縣政府將傅男移送懲戒法院懲戒法庭審理。懲戒法庭認定傅男違反公務員服務法第5條規定，公務員應誠實、清廉之旨，判決撤職並停止任用1年。全案可上訴。