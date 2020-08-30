快訊

上海浦東機場再揪台人確診 指揮中心回應了

屏東村幹事涉詐領出差費 懲戒法院判撤職

中央社 / 台北30日電

原屏東縣崁頂鄉公所民政課傅姓村幹事，涉嫌利用護送役男到營區的機會，詐領出差費2萬餘元，法院判1年8月徒刑，緩刑4年。懲戒法院審理後，判決傅男撤職，並停止任用1年。

判決指出，傅男自民國103年10月23日起，擔任屏東縣崁頂鄉公所民政課村幹事，負責辦理護送役男到台中市成功嶺營區、嘉義縣中坑營區、台南市官田營區、新中營區、大內營區、高雄市左營營區及屏東縣龍泉營區。

判決表示，傅男自103年12月起，多次護送役男到營區實際上並未支出搭乘火車或汽車的交通費，卻藉此申請出差旅費，合計新台幣2萬500元。

傅男於105年11月24日主動向廉政署南部地區調查組自首，並自動繳交詐得款項回屏東縣崁頂鄉公所公庫。屏東地檢署依貪污治罪條例起訴傅男。高雄高分院判決應執行有期徒刑1年8月，褫奪公權2年，緩刑4年確定。

屏東縣政府將傅男移送懲戒法院懲戒法庭審理。懲戒法庭認定傅男違反公務員服務法第5條規定，公務員應誠實、清廉之旨，判決撤職並停止任用1年。全案可上訴。

屏東縣政府 役男 公務員

延伸閱讀

台南與屏東攜手助獅子鄉弱勢家戶修屋 只用21天就完工

女童弄丟暑假作業怕挨罵 遠赴屏東找外公求援卻迷路

屏東「森林中的圖書館」開幕首個周六 湧入兩萬人次

屏東市長林恊松涉貪 昨天屏東地方法院裁准延押

相關新聞

誤停計程車招呼站遭拖吊 他成功討回2000元

高雄林姓男子今年3月因將汽車停在「計程車招呼站」，遭警方開罰、拖吊等，共損失2000元，他因不滿標示不清，未明顯寫出「計...

燒陽明山蔣中正銅像案 二審逆轉判2男毀損有罪

郭姓男子106年夥同林姓男子以乙炔噴槍，燒熔陽明山國家公園辛亥光復樓前蔣中正銅像，一審判2人無罪。二審認定2人構成毀損罪...

馬伕超慘！第4次被逮 判刑還沒收100元酬勞

高雄張姓男子涉擔任應召站「馬伕」，去年10月間開車載小姐去汽車旅館性交易，被員警喬裝的男客「打槍」，他便載她駛離，結果在...

男子酒駕4次罰錢 第5次再犯被判8月得坐牢

台南市郭姓男子被控今年3月14日清晨5點，涉嫌酒後騎機車摔車，經員警到場處理，測得他呼氣酒測值每公升0.45毫克法辦起訴...

網路散播「交出護照可賺18萬」 男子被判刑1年4月

王姓男子被控去年12月間，涉嫌透過網際網路連結臉書帳號，公開PO文散布「交護照可 以出國開戶貸款，一本護照能賺取12至1...

遭嗆「要讓對方死」 男揪眾安平街頭尋仇開槍判7月3月

台南市王姓男子去年2月底因細故與謝姓男子等人有糾紛，王不堪對方在臉書留言「要讓對方死」挑釁，夥同10人攜帶3把改造槍彈分...

影／台中知名酒店遭爆老鼠亂竄 複查竟有蟑螂！被罰6萬

台中市一家知名的酒店日前遭員工爆料，老鼠亂竄、餐桌上蟑螂爬行等，台中市食品藥物安全處今天複查，發現現場多處不潔且有蟑螂蹤...

全罩安全帽阻視線？他酒測拒檢罰18萬控警指示不清

游姓男子去年10月某日晚間近10點，騎車經基隆南榮路時遇到警察酒測臨檢，被警方認定拒絕酒測不依指示停車受檢開單，監理單位...

酒駕男用假名應訊檢警都沒發現 弟弟無端被判刑喊冤

桃園鄭姓男子日前被依公共危險遭判刑2月，他收到判決書一頭霧水，完全沒印象曾被攔查、歷經偵審程序，一查之下才驚覺被哥哥冒名...

扯！台東男子8次酒駕 法官判8個月不得易科罰金

台東一名張姓男子今年5月間酒駕騎車，被警方攔下後驗出酒測值0.41毫克，被依公共危險罪移送，案經檢察官起訴，台東地方法院...

「一天2000包兩餐」他募網軍挺陳其邁被送辦 法官裁定不罰

高雄市前市長韓國瑜表態「帶職角逐總統」後，罷免聲浪不斷，高雄市李姓男子趁勢，利用交友軟體「其邁後援會找網軍，.........

不爽移工來台搶工作 2男竟夥同2少年專挑外藉移工行搶

新北市李姓及邱姓男子不爽移工來台搶工作，去年底夥同李姓及施姓少年持棍棒及刀械，分乘兩輛機車專挑外藉移工行搶，一天內共犯下...

熱門新聞

豆漿店勵志員工明出殯 禮儀社董娘負擔全部費用　

豆漿店勵志員工今出殯 受助學弟趕來跪送：恩情下輩子再還

台南六甲往小瑞士、夢幻湖景點 警一早攔檢80部重機車

中彈43小時後 館長住院身影曝光：我會努力站起來

年輕潛水客小琉球溺水 救上岸時已無呼吸心跳

影／隔2天知本金聯世紀酒店再傳火警 百餘房客渾然不知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。