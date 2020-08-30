馬伕超慘！第4次被逮 判刑還沒收100元酬勞

高雄張姓男子涉擔任應召站「馬伕」，去年10月間開車載小姐去汽車旅館性交易，被員警喬裝的男客「打槍」，他便載她駛離，結果在外埋伏的警方隨即攔查，將張送辦。橋頭地院發現，張第4次當馬伕遭逮，依圖利媒介性交罪判5月徒刑，得易科罰金15萬元，也宣告沒收他此趟車資100元。可上訴。

左營警分局表示，2019年10月間，在網路上有不法人士從事性交易、招攬客人，便以通訊軟體約潘姓應召女到左營某汽車旅館，潘女到場後，員警推稱「不符合需求」請她離去，此時勤務人員跟隨載潘女離去的車輛，在三民區攔查，潘女事後也配合指證。

判決指出，張姓男子擔任俗稱「馬伕」的司機工作，負責載應召女到約定的賓館、汽車旅館等場所跟男客性交易，待該次交易結束，他可領取300元車資當酬勞，若未成功則僅100元。

左營警分局去年10月間執行網路色情查緝勤務，發現性交易廣告訊息，依該網站所提供的LINE聯繫應召站，並佯裝男客談妥5200價碼與潘女性交易，張姓男子同月29日傍晚6點35分許，就開車載潘女到汽旅，但潘女抵達233號房，員警以不滿意為由，給潘女200元後請她離開；當潘女搭張的車離去後，警方尾隨至三民區明誠二路與民族一路口攔停，當場扣得張的手機、此趟酬勞100元。