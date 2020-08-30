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男子酒駕4次罰錢 第5次再犯被判8月得坐牢

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

郭姓男子14年來5次酒駕，第5次酒駕被台 南院法官依觸公共危險罪，累犯，判處刑8月，罰金10萬元。圖／本報資料照片
郭姓男子14年來5次酒駕，第5次酒駕被台 南院法官依觸公共危險罪，累犯，判處刑8月，罰金10萬元。圖／本報資料照片

台南市郭姓男子被控今年3月14日清晨5點，涉嫌酒後騎機車摔車，經員警到場處理，測得他呼氣酒測值每公升0.45毫克法辦起訴。台南地院法官並查出他自2006年以來已4次酒駕，今年再犯已是第5次酒駕，依觸犯公共危險罪，累犯，判處徒刑8月，併科罰金10萬元，罰金得易服勞役，全案可上訴。

判決說，49歲郭姓男子於2006年間、2011至2013年間因酒駕案件，經台南地院各判處徒刑2月、4月、6月、8月確定，竟不知悔改，再度今年3月13日晚間，在佳里區某處友人家中飲用啤酒3瓶後，翌日上午5點多，無執照騎機車上路，於5點30分行經保安宮前，因騎車自摔，經警據報到場處理，測得呼氣酒精值達每公升0.45毫克，法辦起訴。

法官認為，郭前4次酒駕易科罰金執行完畢後5年內，再犯此案，為累犯，所犯公共危險罪與前案罪質相同，前案徒

刑執行無成效，郭於刑罰反應力顯然薄弱，較一般偶發犯罪人為高，有再延長其矯正期間，以助重返社會，依刑法第47條第1項規定加重其刑，但念在犯後坦承犯行，量處其刑。

酒駕

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