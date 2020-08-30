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網路散播「交出護照可賺18萬」 男子被判刑1年4月

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

王姓男子被控去年12月間，涉嫌透過網際網路連結臉書帳號，公開PO文散布「交護照可以出國開戶貸款，一本護照能賺取12至18萬報酬」等不實訊息，誘騙廖姓被害人交付23本護照。台南地院依王觸犯網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處徒刑1年4月，全案可上訴。

判決說，王於去年12月18日透過網際網路連結臉書網站，以帳號名稱「文霆」PO文，內容還有「滿20歲缺錢急用錢，一周輕鬆爽又得拿15到20萬以上 ，難得好康福利，無風險，想要趕快自己私訊」等虛偽不實訊息，誘騙他人交付護照。

廖姓男被害人瀏覽網頁得知後，與王相約在台南市交易，由王指示不知情林姓男子駕車搭載王於去年12月19日凌晨約2點，與廖見面並收取護照後離去，共詐得23本護照。廖事後察覺有異，報警法辦起訴。

王供稱，他在網路上的友人「小黃」跟他說他可以介紹人去香港 工作，前提是想去香港工作的人要先提供護照審核是否有前科或被限制出境，「小黃」說他介紹1個人出國工作，他可以領到介紹費5000元，他才發文收取護照，提供護照的人是自己同意交出護照的，他沒有要詐欺他們。

法官認為，交付護照即可獲得12萬至18萬元報酬，無須付出勞力，也沒有任何風險，與一般工作或貸款常情不符，至於到香港地區工作，須先取得當地工作簽證或居留證等文件，一般人也無法單憑護照查知他人是否有前科或被限制出境情形，王供稱單以護照即可審所有者可否出國工作，不符合常情，不採信王的供詞。

王姓男子涉嫌透過網路PO文散布，交出護照可賺取12至18萬報酬不實訊息，誘騙廖姓被害人交付23本護照，台南地院依王觸犯網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處徒刑1年4月。圖／本報資料照片。
王姓男子涉嫌透過網路PO文散布，交出護照可賺取12至18萬報酬不實訊息，誘騙廖姓被害人交付23本護照，台南地院依王觸犯網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處徒刑1年4月。圖／本報資料照片。

護照 網際網路

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