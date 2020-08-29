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影／台中知名酒店遭爆老鼠亂竄 複查竟有蟑螂！被罰6萬

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市一家知名的酒店日前遭員工爆料，老鼠亂竄、餐桌上蟑螂爬行等，台中市食品藥物安全處今天複查，發現現場多處不潔且有蟑螂蹤跡及蟲屍，另有廚餘桶未加蓋等多項不符食品良好衛生規範準則缺失未改善，開罰6萬元，並要求9月6日前限期改善，否則依法加重處罰。

一名網友日前在社群平台Dcard上PO文，以「史上最糟糕的飯店」為題，指她任職台中一家酒店，坐落七期精華地段，生意很好，文中還指「每個部門每月都可補捉到不少老鼠」、「員工餐廳餐桌上還能看到許多蟑螂爬行，叫人怎麼吃？」

貼文一出引起網友熱議，「好扯，太噁心了 」、「都沒食慾了 」、「嘔嘔嘔嘔嘔我要吐了 」、「我以前打工的小餐廳都比這個乾淨 」、「一家大飯店能這麼髒真的是很扯」、「吃過住過的情何以堪？ 」

台中市衛生局長曾梓展說，餐飲業者應落實食安法規範，遵守食材先進先出原則，並在保存期限內使用，如查獲貯存、使用逾期食材等要求限期改善而未改善者，可依食安法開罰，最高罰2億元。

食安處長邱惠慈說，大型宴席餐廳、人氣旅宿業附設餐廳等大型餐飲場所，可同時供應較多消費者用餐，如果製備餐食流程有交叉汙染、未徹底加熱及食品未適當保存等情形，易發生重大食品中毒事件，加上餐廳未落實衛生管理、貯存或使用逾期食品，將影響民眾飲食衛生安全。

她指出，食安處下半年稽查旅宿業附設餐廳稽查專案，查核重點包括食品業者登錄查核、食品良好衛生規範準則、牛肉原產地標示、定型化契約（餐券）等，並持續宣導餐飲業者落實衛生福利部食品藥物管理署「樂活防疫 安心飲食」宣言相關防疫措施。

台中市食安處今天複查日前遭爆老鼠亂竄的知名酒店，發現現場多處不潔且有蟑螂蹤跡及蟲屍等，開罰6萬元，並要求9月6日前限期改善，否則依法加重處罰。圖／ 台中市食安處提供
台中市食安處今天複查日前遭爆老鼠亂竄的知名酒店，發現現場多處不潔且有蟑螂蹤跡及蟲屍等，開罰6萬元，並要求9月6日前限期改善，否則依法加重處罰。圖／ 台中市食安處提供
台中市食安處今天複查日前遭爆老鼠亂竄的知名酒店，發現現場多處不潔且有蟑螂蹤跡及蟲屍等，開罰6萬元，並要求9月6日前限期改善，否則依法加重處罰。圖／ 台中市食安處提供
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台中市食安處今天複查日前遭爆老鼠亂竄的知名酒店，發現現場多處不潔且有蟑螂蹤跡及蟲屍等，開罰6萬元，並要求9月6日前限期改善，否則依法加重處罰。圖／ 台中市食安處提供
台中市食安處今天複查日前遭爆老鼠亂竄的知名酒店，發現現場多處不潔且有蟑螂蹤跡及蟲屍等，開罰6萬元，並要求9月6日前限期改善，否則依法加重處罰。圖／ 台中市食安處提供
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台中市食安處今天複查日前遭爆老鼠亂竄的知名酒店，發現現場多處不潔且有蟑螂蹤跡及蟲屍等，開罰6萬元，並要求9月6日前限期改善，否則依法加重處罰。圖／ 台中市食安處提供
台中市食安處今天複查日前遭爆老鼠亂竄的知名酒店，發現現場多處不潔且有蟑螂蹤跡及蟲屍等，開罰6萬元，並要求9月6日前限期改善，否則依法加重處罰。圖／ 台中市食安處提供
台中市食安處今天複查日前遭爆老鼠亂竄的知名酒店，發現現場多處不潔且有蟑螂蹤跡及蟲屍等，開罰6萬元，並要求9月6日前限期改善，否則依法加重處罰。圖／ 台中市食安處提供

衛生局 食安 台中市

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