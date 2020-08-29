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全罩安全帽阻視線？他酒測拒檢罰18萬控警指示不清

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

游姓男子去年10月某日晚間近10點，騎車經基隆南榮路時遇到警察酒測臨檢，被警方認定拒絕酒測不依指示停車受檢開單，監理單位裁處18萬元，並吊銷駕駛執照。游男不服提出行政訴訟，指員警指示不明，誤以為不須停車接受稽查，頭戴全罩式安全帽視線阻礙。但法官認為，除非酒測員警告知得以離去時才得離去，否則應接受員警酒測，駁回訴訟。

基隆地院判決書指出，游男去年10月14日晚近10時，騎乘普通重型機車行經基隆市南榮路八堵隧道前，因騎車行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試之處所，不依指示停車接受稽查之違規行為，被基隆市警察局第一分局依違反道路交通管理處罰條例逕行舉發，經監理單位裁處18萬元，吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。

游男主張，他騎機車行經基隆市八堵隧道之紅綠燈前，該路段有告示執行酒駕攔檢之處所，並有2位員警在執行勤務，第一位員警手拿指揮棒指示靠邊行駛，待他駛近後，因第二位員警之指示不明，他誤以為不須停車接受稽查。

游男表示，且他經過第二位員警時，其才拿出指揮棒，當時他頭戴全罩式安全帽，視線受有阻礙，未能看見其所指示之酒測動作，剛好綠燈亮起，他才以慢速駛離，而第二位員警並未吹口哨示意或速從原告背後追趕，致產生意思不一致之狀況，造成誤會。

游男向法官說，事發前25分鐘，才和友人泡茶聊天，確實未飲酒，他在同日夜間11時30分接到員警通知到案說明後，隨即前往舉發機關說明，相隔僅約1 小時40分，警方卻未再進行酒測，顯然他身上並無酒味，警方亦知悉他並未喝酒，他完全無拒絕酒測駕車逃逸動機，要求原處分撤銷。

法官指出，按汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定有酒精濃度超過規定標準者，機車駕駛人處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3 萬元以上12萬元以下罰鍰。經測試檢定之處所，不依指示停車接受稽查者，處18萬元罰鍰。

法官勘驗影片，其中一名員警已將手持之酒精感知器舉起，準備對游男進行酒測，且2名員警均無任何指示原告可

逕行離去之動作，原告先假意配合，放慢速度，待接近酒測員警之際，即驟然加速，通過酒測臨檢點，隨而離去，顯然已知悉需依員警之指示接受酒測，但有意不依員警之指示停車而駛離。

法官說，除非酒測員警已告知原告得以離去時，始得離去，否則即應接受員警所實施之酒測，縱使確實未能看清酒測員警之指示，亦應放慢速度或停下，確認酒測員警之指示為何，而非驟然加速離去，主張因全罩式安全帽視線受阻礙，未能看清員警之說法不足採信。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一名男子被罰酒測拒檢18萬，但他喊冤指示不清，法官：警沒說可離去。記者游明煌／攝影
一名男子被罰酒測拒檢18萬，但他喊冤指示不清，法官：警沒說可離去。記者游明煌／攝影
一名男子被罰酒測拒檢18萬，但他喊冤指示不清，法官：警沒說可離去。記者游明煌／攝影
一名男子被罰酒測拒檢18萬，但他喊冤指示不清，法官：警沒說可離去。記者游明煌／攝影

酒測 基隆 警察

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