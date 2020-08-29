酒駕男用假名應訊檢警都沒發現 弟弟無端被判刑喊冤

桃園鄭姓男子日前被依公共危險遭判刑2月，他收到判決書一頭霧水，完全沒印象曾被攔查、歷經偵審程序，一查之下才驚覺被哥哥冒名害他無端受冤，經向桃園地院上訴後，法院當庭勘驗警方秘錄器，發現當時遭攔的人臉上有痣、手背刺青，應是鄭的哥哥才對，二審撤銷原判決改判鄭男無罪。

桃園分局武陵派出所去年4月6日凌晨3點多，攔查發現鄭的哥哥酒駕，呼氣值達每公升0.52毫克，鄭以弟弟名義謊報年籍資料，經移送桃園地檢署經內勤檢察官複訊，並以公共危險罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑，法院簡易庭因不需傳喚僅書面審理，一審判鄭有期徒刑2月。

鄭男收到判決書後才知被冤，他提起上訴堅決否認酒駕，辯稱當時是被他哥哥冒用名字應訊，才讓檢警誤以為他犯罪，一審還被判有罪，但自己並不是真正犯罪行為人，應為無罪諭知。

桃院合議庭勘驗警方秘錄器、警詢錄影畫面，發現鄭的哥哥左下巴有黑痣、左手背上有刺青，經當庭比對兄弟2人外貌，確認證人鄭男左下巴無黑痣，左手背也沒刺青，可見當時哥哥確實冒用弟弟身分應訊，至於哥哥冒用身分部分，事後也經檢方依偽造文書起訴，經法院判刑1月又20日。

合議庭認為，鄭男確實被哥哥冒用名義應訊，非真正犯罪行為人，其提上訴為有理由，因此撤銷原判決，改判鄭男無罪。