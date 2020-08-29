扯！台東男子8次酒駕 法官判8個月不得易科罰金

台東一名張姓男子今年5月間酒駕騎車，被警方攔下後驗出酒測值0.41毫克，被依公共危險罪移送，案經檢察官起訴，台東地方法院日前審理時發現張男累積7次酒駕，出獄半年又犯酒駕，不知悔改，判處8個月有期徒刑、不得易科罰金。

判決書指出，張男從97年至108年間，共犯下7次酒駕，分別判處2到6個月有期徒刑、可易科罰金，未料，去年12月28日第7次酒駕執行完畢出監，不到半年時間，今年5月29日又再度酒駕被依公共危險罪送辦。

台東地方法院審理時，張雖辯稱最近胰臟開刀身體不好，且裝潢收入不穩定，還要幫助家裡開銷，希望能易科罰金，不過，法官認為張男屢次酒駕不改，無視法律尊嚴與民眾安全，且易科罰金難認足以對其未來不會再犯，審酌後判8個月徒刑，不得易科罰金。

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