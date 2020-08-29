「一天2000包兩餐」他募網軍挺陳其邁被送辦 法官裁定不罰

高雄市前市長韓國瑜表態「帶職角逐總統」後，罷免聲浪不斷，高雄市李姓男子趁勢，利用交友軟體「其邁後援會找網軍，......，有多個帳號為佳」，遭警方盯上，懷疑他涉嫌散播選舉不實訊息，依違反社維法送辦；然而，橋頭簡易庭審理，認為只要網軍不涉及誹謗、公然侮辱等，法令並沒禁止「組網軍」，裁定不罰，可抗告。

警方移送指出，李男去年6月28日晚間，在高雄市住處用交友軟體發布「其邁後援會找網軍」，還直接寫明，「一天2000包兩餐，一個禮拜結算一次，看業績」，聲稱想招募「熟悉社群媒體者」，「有多個帳號為佳」，文末不忘提到「想應徵的請聯繫我」

警方認為該訊息涉嫌散布選舉不實訊息，恐影響公眾安寧，通知李男到案說明。李男坦言曾發該訊息，但辯稱自己只是要在臉書成立民進黨陳其邁後援會，才找美編小幫手、並徵求網軍，強調「錢都自己出的」，也表示後援會沒有組成，無意散布謠言，發的訊息也不是謠言。

即便李男再三辯解，但警方仍認定他散布選舉謠言、恐造成公眾安寧疑慮，依違反社會秩序維護法，移送橋頭簡易庭審理。

簡易庭審理指出，「網軍」在一般社會觀念來說，是指為了幫助特定政治人物、團體獲取政治上利益，像是提升自己支持度或打擊對手，而在網路發言營造特定政治氛圍、帶風向支持某人，這種行為可能是受人出資委託或聘用，也可能出於自願支持。

簡易庭認為，網軍存在並不罕見，但只要網軍所做的政治宣傳行為不涉及誹謗、公然侮辱或散布猥褻資訊不實訊息等違法情事，我國法令並未禁止他人受雇從事「網軍」或招募他人擔任「網軍」；況且，特定人物招募網軍與否，通常不至於對公眾造成畏懼或恐慌。