快訊

日職／張奕先發登板 首局連飆兩K賞羅德三上三下

館長遭槍擊後第一夜…林口長庚醫師鬆口傷勢狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「一天2000包兩餐」他募網軍挺陳其邁被送辦 法官裁定不罰

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市前市長韓國瑜表態「帶職角逐總統」後，罷免聲浪不斷，高雄市李姓男子趁勢，利用交友軟體「其邁後援會找網軍，......，有多個帳號為佳」，遭警方盯上，懷疑他涉嫌散播選舉不實訊息，依違反社維法送辦；然而，橋頭簡易庭審理，認為只要網軍不涉及誹謗、公然侮辱等，法令並沒禁止「組網軍」，裁定不罰，可抗告。

警方移送指出，李男去年6月28日晚間，在高雄市住處用交友軟體發布「其邁後援會找網軍」，還直接寫明，「一天2000包兩餐，一個禮拜結算一次，看業績」，聲稱想招募「熟悉社群媒體者」，「有多個帳號為佳」，文末不忘提到「想應徵的請聯繫我」

警方認為該訊息涉嫌散布選舉不實訊息，恐影響公眾安寧，通知李男到案說明。李男坦言曾發該訊息，但辯稱自己只是要在臉書成立民進黨陳其邁後援會，才找美編小幫手、並徵求網軍，強調「錢都自己出的」，也表示後援會沒有組成，無意散布謠言，發的訊息也不是謠言。

即便李男再三辯解，但警方仍認定他散布選舉謠言、恐造成公眾安寧疑慮，依違反社會秩序維護法，移送橋頭簡易庭審理。

簡易庭審理指出，「網軍」在一般社會觀念來說，是指為了幫助特定政治人物、團體獲取政治上利益，像是提升自己支持度或打擊對手，而在網路發言營造特定政治氛圍、帶風向支持某人，這種行為可能是受人出資委託或聘用，也可能出於自願支持。

簡易庭認為，網軍存在並不罕見，但只要網軍所做的政治宣傳行為不涉及誹謗、公然侮辱或散布猥褻資訊不實訊息等違法情事，我國法令並未禁止他人受雇從事「網軍」或招募他人擔任「網軍」；況且，特定人物招募網軍與否，通常不至於對公眾造成畏懼或恐慌。

簡易庭認為，警方並沒有提出證據，無法證明上述訊息會影響公共安寧，裁定不罰，可抗告。

高雄市李姓男子趁勢，利用交友軟體「其邁後援會找網軍，......，有多個帳號為佳」，遭警方盯上，懷疑他涉嫌散播選舉不實訊息，但橋頭簡易庭裁定不罰，可抗告。示意圖／報系資料照
高雄市李姓男子趁勢，利用交友軟體「其邁後援會找網軍，......，有多個帳號為佳」，遭警方盯上，懷疑他涉嫌散播選舉不實訊息，但橋頭簡易庭裁定不罰，可抗告。示意圖／報系資料照

高雄市 公然侮辱

延伸閱讀

不長眼…幹才只能變奴才

批柯文哲刻薄寡恩 陳佩琪叫屈：沒錢沒網軍注定落湯雞

聯合報黑白集／對吹哨者打烏賊戰

交友軟體遇正妹開10條件 網友一看全傻眼：是極品

相關新聞

「一天2000包兩餐」他募網軍挺陳其邁被送辦 法官裁定不罰

高雄市前市長韓國瑜表態「帶職角逐總統」後，罷免聲浪不斷，高雄市李姓男子趁勢，利用交友軟體「其邁後援會找網軍，.........

扯！台東男子8次酒駕 法官判8個月不得易科罰金

台東一名張姓男子今年5月間酒駕騎車，被警方攔下後驗出酒測值0.41毫克，被依公共危險罪移送，案經檢察官起訴，台東地方法院...

不爽移工來台搶工作 2男竟夥同2少年專挑外藉移工行搶

新北市李姓及邱姓男子不爽移工來台搶工作，去年底夥同李姓及施姓少年持棍棒及刀械，分乘兩輛機車專挑外藉移工行搶，一天內共犯下...

乒乓球夾娃娃機 不夾娃娃涉賭博大甲警法辦

夾娃娃機玩法和內容物不斷推陳出新，台中市大甲警方最近接獲檢舉，有夾娃娃機不夾娃娃，裡頭裝的是，一大箱的乒乓球，爪子一把抓...

專騙老人 「台灣巴菲特」判刑17年

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，被控吸金四十一億元，案發後還變裝潛逃近兩年才落網，高雄地院昨天依違反銀...

涉詐助理費 前南市議員曾順良交保

台南市前議員曾順良被控以人頭擔任助理，向議會詐領改制後第1至2屆議員助理補助費約400多萬元，涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，檢...

趁騎士暫離機車 慣竊快手摸走8000元

年約45歲的黃姓男子近日連續在台北市萬華區犯下2起竊盜案，他趁著被害人暫時離開機車的空隙，迅速竊走車上的包包，警方獲報後...

控「台灣巴菲特」專騙老人！被害人怒喊：一定上訴到底

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶號稱「台灣巴菲特」，涉吸金40多億元後變裝逃亡，卻還能闊綽豪擲上千萬元聘金求婚女友、買名車豪...

台南前議員曾順良被控詐領助理費400萬 檢方100萬交保

台南市前議員曾順良被控以人頭擔任助理或以少報多，向議會詐領改制後一至二屆議員助理補助費計約400多萬元，南檢昨天搜索他及...

秀朗診所院長林義龍偽造病歷詐健保5百萬 檢起訴求重判

新北市秀朗診所院長林義龍涉偽造病歷，並利用院長帳號權限，登入醫療展望系統，竄改駐診陳姓醫師看診病患就醫內容，偽造檢查紀錄...

「台灣巴菲特」遭判17年、罰9億 吸金41億全得吐出來

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶號稱「台灣巴菲特」，涉吸金40多億元後變裝逃亡，卻還能闊綽豪擲上千萬元聘金求婚女友、買名車豪...

郭瑤琪貪汙判關8年定讞 檢方聲請再審遭駁回確定

交通部前部長郭瑤琪收受賄賂2013年遭判刑8年，褫奪公權4年定讞，並追繳2萬元美金；台灣高等檢察署認為確定判決有認定事實...

熱門新聞

館長中槍靠這招躲過致命攻擊 網：簡直用生命業配

館長遭槍擊案疑雲 李茂生：以為法律人都是白癡喔

槍擊館長犯嫌請來前司法官資深律師 稱槍枝是朋友借放

伏擊館長的兇手疑持制式手槍「沙漠雛鷹」 資深刑警：道上收藏款

40歲父帶子戲水為救子遭大浪捲走 今尋獲遺體

被狗嚇到釀意外…驚慌下車後車輛倒退撞死夫 婦人無刑責

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。