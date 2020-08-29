不爽移工來台搶工作 2男竟夥同2少年專挑外藉移工行搶

新北市李姓及邱姓男子不爽移工來台搶工作，去年底夥同李姓及施姓少年持棍棒及刀械，分乘兩輛機車專挑外藉移工行搶，一天內共犯下五起強盜案，新北地院昨依結夥搶奪、結夥攜帶兇器強盜既、未遂等罪，各判刑4年，可上訴；同案李姓及施姓少年另由少年法庭審理。

判決指出，20歲李姓男子與19歲邱姓男子二人，去年11月2日晚上9時許，在新北市新五泰國民運動中心前與李姓及施姓少年閒聊時，聊及因外籍移工來台搶分工作機會，造成台灣經濟不景氣，年輕人都找到合適的工作，眾人愈聊愈火大，為發洩怒氣，竟起意找外藉移工行搶財物的念頭。

4人分乘輛機車，於3日凌晨起在新北市新莊區與五股區交界的五工工業區內，鎖定落單的外藉移工，以兩車包挾方式，持棒及折疊刀，連續犯下五起強盜案，得手現金5400元及一支手機，拿到台北市萬華區獅子林商業大樓一間通訊行，以1500元代價變賣換現。