快訊

美豬美牛明年放寬進口 這縣市發聲：豬肉零檢出否則最高罰2億

我又增1新冠肺炎境外移入 指揮中心下午2時緊急說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

乒乓球夾娃娃機 不夾娃娃涉賭博大甲警法辦

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

夾娃娃機玩法和內容物不斷推陳出新，台中市大甲警方最近接獲檢舉，有夾娃娃機不夾娃娃，裡頭裝的是，一大箱的乒乓球，爪子一把抓下去，就有一顆進洞，趣味性提升，大人小孩看了都想玩，但掉進洞裡的卻不是中獎，得剛好卡在箭頭指的小洞中，才能跟台主換取獎品，警方查出該機台涉及賭博，依法函送法辦。

大甲分局日前接獲民眾檢舉，大甲區多間選物販賣機有擺設乒乓球的選物機檯，機台未經評鑑及業者改變遊戲玩法後，具備「以小博大」之機率性，警方經多日蒐證後，實施臨檢，並通知相關台主到案說明，業者坦承，全案依違反電子遊戲場業管理條例及涉嫌賭博罪函送台中地檢署偵辦。

大甲警分局長李建興表示，選物販賣機提供消費者在閒暇之餘有紓壓管道，但坊間業者為了獲得較高利潤，藉由改裝機台等方式來吸引消費者，讓單純選物成了選「誤」，他呼籲，有賭博等不法行為及不肖娃娃機業者，警方將持續強力掃蕩，以淨化社會治安、杜絕賭博歪風，有心人士切勿以身試法。。

台中大甲警方查獲 乒乓球夾娃娃機，涉及賭博罪嫌。記者游振昇／翻攝
台中大甲警方查獲 乒乓球夾娃娃機，涉及賭博罪嫌。記者游振昇／翻攝
台中大甲警方查獲 乒乓球夾娃娃機，涉及賭博罪嫌。記者游振昇／翻攝
台中大甲警方查獲 乒乓球夾娃娃機，涉及賭博罪嫌。記者游振昇／翻攝

賭博 夾娃娃機 臨檢

延伸閱讀

薛瑞福：認定美國不會為台而戰 是「巨大的賭博」

博大 今年每股拚賺6元

大陸文旅部：建跨境賭博旅遊目的地「黑名單」

夾娃娃機攻占老街 新莊廟街22家

相關新聞

不爽移工來台搶工作 2男竟夥同2少年專挑外藉移工行搶

新北市李姓及邱姓男子不爽移工來台搶工作，去年底夥同李姓及施姓少年持棍棒及刀械，分乘兩輛機車專挑外藉移工行搶，一天內共犯下...

乒乓球夾娃娃機 不夾娃娃涉賭博大甲警法辦

夾娃娃機玩法和內容物不斷推陳出新，台中市大甲警方最近接獲檢舉，有夾娃娃機不夾娃娃，裡頭裝的是，一大箱的乒乓球，爪子一把抓...

專騙老人 「台灣巴菲特」判刑17年

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，被控吸金四十一億元，案發後還變裝潛逃近兩年才落網，高雄地院昨天依違反銀...

涉詐助理費 前南市議員曾順良交保

台南市前議員曾順良被控以人頭擔任助理，向議會詐領改制後第1至2屆議員助理補助費約400多萬元，涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，檢...

趁騎士暫離機車 慣竊快手摸走8000元

年約45歲的黃姓男子近日連續在台北市萬華區犯下2起竊盜案，他趁著被害人暫時離開機車的空隙，迅速竊走車上的包包，警方獲報後...

控「台灣巴菲特」專騙老人！被害人怒喊：一定上訴到底

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶號稱「台灣巴菲特」，涉吸金40多億元後變裝逃亡，卻還能闊綽豪擲上千萬元聘金求婚女友、買名車豪...

台南前議員曾順良被控詐領助理費400萬 檢方100萬交保

台南市前議員曾順良被控以人頭擔任助理或以少報多，向議會詐領改制後一至二屆議員助理補助費計約400多萬元，南檢昨天搜索他及...

秀朗診所院長林義龍偽造病歷詐健保5百萬 檢起訴求重判

新北市秀朗診所院長林義龍涉偽造病歷，並利用院長帳號權限，登入醫療展望系統，竄改駐診陳姓醫師看診病患就醫內容，偽造檢查紀錄...

「台灣巴菲特」遭判17年、罰9億 吸金41億全得吐出來

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶號稱「台灣巴菲特」，涉吸金40多億元後變裝逃亡，卻還能闊綽豪擲上千萬元聘金求婚女友、買名車豪...

郭瑤琪貪汙判關8年定讞 檢方聲請再審遭駁回確定

交通部前部長郭瑤琪收受賄賂2013年遭判刑8年，褫奪公權4年定讞，並追繳2萬元美金；台灣高等檢察署認為確定判決有認定事實...

前必翔實業董座夫婦檔 挪用公司資產遭起訴

必翔實業創辦人伍必翔、董事長蔣清明前夫婦，為衝高必翔電能公司業績、護盤，致必翔實業損失約4億元，又挪用大陸子公司陽明人民...

警察傳「勤務分配表」應付女友查勤 繳10萬判緩刑

台北市警文山二分局凌姓員警偷拍民眾個資、勤務分配表以LINE傳出，台北地檢署起訴他；凌向法官坦承犯行，台北地院審理，依公...

熱門新聞

館長中槍靠這招躲過致命攻擊 網：簡直用生命業配

槍擊館長影片曝光！黃國昌列5疑點：絕非只是警告、思慮縝密

館長陳之漢遭槍擊手術順利 林口長庚：1個多禮拜可出院

槍擊館長犯嫌請來前司法官資深律師 稱槍枝是朋友借放

館長遭槍擊案疑雲 李茂生：以為法律人都是白癡喔

伏擊館長的兇手疑持制式手槍「沙漠雛鷹」 資深刑警：道上收藏款

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。