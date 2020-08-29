乒乓球夾娃娃機 不夾娃娃涉賭博大甲警法辦

夾娃娃機玩法和內容物不斷推陳出新，台中市大甲警方最近接獲檢舉，有夾娃娃機不夾娃娃，裡頭裝的是，一大箱的乒乓球，爪子一把抓下去，就有一顆進洞，趣味性提升，大人小孩看了都想玩，但掉進洞裡的卻不是中獎，得剛好卡在箭頭指的小洞中，才能跟台主換取獎品，警方查出該機台涉及賭博，依法函送法辦。

大甲分局日前接獲民眾檢舉，大甲區多間選物販賣機有擺設乒乓球的選物機檯，機台未經評鑑及業者改變遊戲玩法後，具備「以小博大」之機率性，警方經多日蒐證後，實施臨檢，並通知相關台主到案說明，業者坦承，全案依違反電子遊戲場業管理條例及涉嫌賭博罪函送台中地檢署偵辦。