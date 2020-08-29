聽新聞
test
0:00 / 0:00
乒乓球夾娃娃機 不夾娃娃涉賭博大甲警法辦
夾娃娃機玩法和內容物不斷推陳出新，台中市大甲警方最近接獲檢舉，有夾娃娃機不夾娃娃，裡頭裝的是，一大箱的乒乓球，爪子一把抓下去，就有一顆進洞，趣味性提升，大人小孩看了都想玩，但掉進洞裡的卻不是中獎，得剛好卡在箭頭指的小洞中，才能跟台主換取獎品，警方查出該機台涉及賭博，依法函送法辦。
大甲分局日前接獲民眾檢舉，大甲區多間選物販賣機有擺設乒乓球的選物機檯，機台未經評鑑及業者改變遊戲玩法後，具備「以小博大」之機率性，警方經多日蒐證後，實施臨檢，並通知相關台主到案說明，業者坦承，全案依違反電子遊戲場業管理條例及涉嫌賭博罪函送台中地檢署偵辦。
大甲警分局長李建興表示，選物販賣機提供消費者在閒暇之餘有紓壓管道，但坊間業者為了獲得較高利潤，藉由改裝機台等方式來吸引消費者，讓單純選物成了選「誤」，他呼籲，有賭博等不法行為及不肖娃娃機業者，警方將持續強力掃蕩，以淨化社會治安、杜絕賭博歪風，有心人士切勿以身試法。。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言