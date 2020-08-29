「洗澡後不可穿衣服」 舅公性侵5歲外甥孫女23次

新北市一名當舅公的獨居男子因喜愛年僅5歲的外甥孫女，常常趁假日將人帶回家同住，幫女童洗澡後，竟要求上床睡覺時不准女童穿衣服，趁機猥褻性侵多達23次，男子到案後全盤否認，新北地院昨依強制性交及強制猥褻罪判刑8年10個月，可上訴。

判決指出，新北市現年9歲的女童於105年9月就讀幼稚園中班時起至107年6月念國小一年級期間，幾乎每月一次周未假日期間，會被從事臨時工且獨居的舅公帶返家同住，也會幫女童洗澡後，但要求上床睡覺時不准女童穿衣服。

由於舅公會以手機播放卡通片給她看，女童因年幼致被害意識不高，竟遭舅公性侵得逞，多達22次，直到107年6月，女童母親開車載舅舅及女童與妹妹一起外出，下車辦事返回時，驚見他將女童抱坐在腿上，疑似將手伸到小孩子褲子裡面，質問為何抱著她，男子辯稱怕吵到在後面睡覺的妹妹才抱到前面來。