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趁騎士暫離機車 慣竊快手摸走8000元

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

年約45歲的黃姓男子近日連續在台北市萬華區犯下2起竊盜案，他趁著被害人暫時離開機車的空隙，迅速竊走車上的包包，警方獲報後持續調閱監視器畫面，案發10日便將他查獲到案，詢後依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方調查，黃男8月4日及8日，分別在萬華區環河南路堤外道路周遭犯下2起竊盜案，他先是觀察被害人行動，再趁被害人停下機車暫時離開時，迅速上前將被害人放在機車上的包包、財物偷走，旋即騎車逃逸，兩案總財損約8000元，另有一支智慧型手機也遭黃男竊走。

警方獲報後調閱監視器畫面，經比對後確認犯嫌是有多次竊盜案紀錄的黃姓男子，便於8月14日將黃男通知到案，詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，貴重物品應隨身攜帶，妥善保管避免淪為犯罪目標，警方將加強打擊不法竊盜案件，以維護社會治安。

轄區東園街派出所副所長陳一信。記者李隆揆／攝影
轄區東園街派出所副所長陳一信。記者李隆揆／攝影
黃男趁著被害人暫時離開機車的空隙，迅速竊走車上的包包。記者李隆揆／翻攝
黃男趁著被害人暫時離開機車的空隙，迅速竊走車上的包包。記者李隆揆／翻攝

竊盜 北市

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