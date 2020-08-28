趁騎士暫離機車 慣竊快手摸走8000元

年約45歲的黃姓男子近日連續在台北市萬華區犯下2起竊盜案，他趁著被害人暫時離開機車的空隙，迅速竊走車上的包包，警方獲報後持續調閱監視器畫面，案發10日便將他查獲到案，詢後依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方調查，黃男8月4日及8日，分別在萬華區環河南路堤外道路周遭犯下2起竊盜案，他先是觀察被害人行動，再趁被害人停下機車暫時離開時，迅速上前將被害人放在機車上的包包、財物偷走，旋即騎車逃逸，兩案總財損約8000元，另有一支智慧型手機也遭黃男竊走。

警方獲報後調閱監視器畫面，經比對後確認犯嫌是有多次竊盜案紀錄的黃姓男子，便於8月14日將黃男通知到案，詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。