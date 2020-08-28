破獲全台最大大麻植栽工廠 橋檢逮1嫌聲押獲准
橋頭地檢署日前接獲販毒集團販售大麻情資，與台中、高雄警方展開偵辦，並成功查獲全台最大大麻植栽工廠，扣得市價近新台幣4億元大麻植株，工廠劉姓負責人遭拘提後聲押獲准。
橋頭地檢署今天發布新聞稿表示，專案小組7月27日在台中查獲大麻販毒案，經向上溯源，陸續逮捕洪姓、陳姓及盧姓等三層藥頭，共起獲約990.5公克大麻。
確定植栽工廠位於南投鹿谷後，檢警8月6日到場查獲787株大麻栽植及製造設備，隔天拘提工廠劉姓負責人到案時，對方供出逃亡時另丟棄574株大麻植株，並帶警方取出，讓本案總計查扣1361株大麻植株，成為歷來查獲最大量大麻植株案件。
新聞稿指出，劉嫌疑似自去年11月起種植大麻，使用不需大量種子，即可分枝栽種的扦插法栽種。檢方訊問後，認定劉男涉嫌違反毒品危害防制條例，有逃亡、滅證、串證及再犯之虞，橋頭地方法院8日聲押獲准，後續將持續擴大追查。
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