控「台灣巴菲特」專騙老人！被害人怒喊：一定上訴到底

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶號稱「台灣巴菲特」，被害人不滿判決結果，喊「一定上訴到底」。記者賴郁薇／攝影 億圓富投資控股集團總裁周瑞慶號稱「台灣巴菲特」，涉吸金40多億元後變裝逃亡，卻還能闊綽豪擲上千萬元聘金求婚女友、買名車豪宅；反觀自救會眾多成員，受騙後身心煎熬、抑鬱難伸。高雄地院今天上午，依違反銀行法、偽造文書、洗錢等罪，判周瑞慶17年徒刑，併科9億元罰金，罰金得易服勞役3年。

「億元富吸金案」被害人數眾，今天部分被害人也到庭聽判。自救會郭姓副會長聽聞判決結果後，直呼「不甚滿意」，痛批周瑞慶犯案累累，以一罪一判來看，他罪行不只如此，且他根本沒有悔意，完全沒跟被害人談和解，還轉移資產金流，瞞騙法官、審判長說，名下有100多間100多間房產、市值30多億，經查，那些房產早就被法拍。

郭姓副會長痛斥，「根本市計畫性專門騙老人」，光是自救會裡的被害人就多達300人，一共損失3億多元；郭更以自身為例，自己向朋友借錢投資億圓富，沒想到卻被騙200多萬元，「很慘」。郭表明「我們一定上訴到底」

審判長今天宣判時，還提醒說，「億元富吸金案」被害人遍布全省，可上網查詢判決書，可就近向所在地的地方法院、法扶分會諮詢求償等事宜，或請求檢察官上訴。

雄檢起訴指出，周瑞慶從2005年起化名「陳子龍」，指示將圓富投資控股集團改組為千鼎公司，利用多層次傳銷手法，廣辦說明會、餐會宣稱，千鼎公司投資不動產及企業商業放款，「擁有眾多子公司、未來將上市上櫃」，獲利可期，以1年或2年為期的投資專案吸引投資客入股聘用投資人為顧問，給付顧問費、車馬費。

檢調2016年大動作搜索，周瑞慶伺機變裝潛逃，直到前年中秋節「變裝」跑到女友位在台南的豪宅烤肉才落網。

高雄地院今年5月開庭審理周瑞慶一案時，大批受害者到庭陳述意見，紛紛在法庭上哭喊著自己的棺材本被騙光，要周趕快把錢還他們。

案經將近半年審理，高雄地院今天上午10點宣判，依違反銀行法、偽造文書等罪，判他應執行有期徒刑17年，併科9億元罰金，其不法所得41億元應先發還給被害人；其餘共犯遭判刑8年8月至半年不等。周瑞慶在押中，一頭長髮紮馬尾，今天在律師陪同下出庭聽判，神情泰然自若。