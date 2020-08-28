台南前議員曾順良被控詐領助理費400萬 檢方100萬交保

台南市前議員曾順良被控以人頭擔任助理或以少報多，向議會詐領改制後一至二屆議員助理補助費計約400多萬元，經檢方傳喚後，上午以100萬交保。圖／翻攝自曾順良臉書 台南市前議員曾順良被控以人頭擔任助理或以少報多，向議會詐領改制後一至二屆議員助理補助費計約400多萬元，南檢昨天搜索他及接任議員兒子曾信凱服務處等13處所，傳喚曾順良及助理等14人到案說明，今天上午曾順良以100萬元交保，潘姓助理、蕭姓及許姓女助理3人均10萬元交保。

曾順良65歲，曾任改制前台南市第15、16屆議員及第1、2屆議員，曾任15屆議會副議長、無黨團結聯盟總召，現由兒子曾信凱接棒擔任第3屆議員。

台南地檢署日前獲報，曾借用個人名義，涉製作不實聘書、台南市議會議員自聘公費助理遴聘異動表等資料及檢附個人薪資帳戶存摺影本，向市議會申請公費助理補助。

曾涉向不知情的市議會承辦人員形式審查文書後，依申請資料將各項助理不實事項輸入電腦，並按月登載在市議會補助議員雇用助理人員經費印領清冊，按月撥付助理補助費用及年度春節慰勞金。

據統計，他向市議會詐領改制後一至二屆議員助理補助費，每月涉詐領金額約4萬多元，8年計約400多萬元。

檢調昨天分赴曾順良住處、服務處及兒子服務處等13個處所搜索，並傳喚曾順良，及潘、蕭女、許女助理等14人到案說明，據了解，曾等人坦承部分犯行。檢方諭令曾以100萬元交保，潘姓助理、蕭姓及許姓女助理3人均10萬元交保，其餘則請回。