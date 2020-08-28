秀朗診所院長林義龍偽造病歷詐健保5百萬 檢起訴求重判
新北市秀朗診所院長林義龍涉偽造病歷，並利用院長帳號權限，登入醫療展望系統，竄改駐診陳姓醫師看診病患就醫內容，偽造檢查紀錄詐領健保費517萬多元；台北地檢署調查後，今依詐欺等罪起訴林男並建請法院從重量刑，至於陳男不知情，獲不起訴。
據了解，林男雖坦承以抽換病患超音波、心電圖照片或偽造肺量測定檢查表方式，虛報醫療處置行為，向健保署詐領補助點數，卻將責任推給病患及護理師。檢方目前傳喚30名病患作證，正積極過濾相關事證，擴大偵辦中。
林義龍（44歲）是台大醫學系畢業高材生，曾任職台大、榮總醫院，網路上頗有名氣；前年10月，他在新北市永和區開設「秀朗診所」主攻家醫科，聘請醫師陳姓醫師（55歲）協助看診，再找廖女（50歲）擔任法務助理。
檢方調查，林義龍從去年4月起，以免收掛號費吸引民眾看診，明明無相關症狀，卻抽換數名病患血液、尿液、超音波、心電圖、肺功能測定檢查表等身體檢查紀錄，不實登載病歷，申報健保醫療點數費用。
病人上網查詢就診資料發覺有異，去年向健保署檢舉。今年5月14日，檢察官顏伯融指揮刑事局拘提林男與陳男，再搜索診所帶回廖女詢問，並將廖女轉列為被告。檢方複訊後，聲押林男獲准，另命陳男、廖女各以20萬、2萬元交保。
檢方查出，林男曾對皮膚搔癢病患進行超音波治療，病患表示質疑，但林男佯稱塗那個涼涼的，有消炎止癢作用；林男還曾指示診所員工自行吹氣進行肺量測定，將數值檢附在未進行該項檢測病患病歷單，以詐領健保點數。
檢方認定，林男於前年10月至今年3月間，虛報金額為517萬2733元。全民健保自開辦以來，仰賴各特約醫事服務機構提供醫療服務，照顧國人健康，然為防杜醫療浪費造成健保成本破口，仍盡量尊重醫師專業自主，僅就重大違法進行調查。
林男身為醫師，具有崇高社會地位，竟藉病患及健保署人員對其醫療專業尊重及信任，明知病患未進行抽血、驗尿及超音波等檢驗，竟虛報病患曾進行醫療處置行為，或虛報支付項目記載病患曾領取藥品，牟取鉅額不當利益。
檢方審酌林男嚴重破壞醫病間信任關係，受害病患人數眾多，損害金額甚鉅，建請法院從重量刑。至於陳姓醫師證稱林男竄改自己的看診病患病歷資料，檢方認定他不知情，給予不起訴處分，而廖女仍偵辦中。
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