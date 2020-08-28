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「台灣巴菲特」遭判17年、罰9億 吸金41億全得吐出來
億圓富投資控股集團總裁周瑞慶號稱「台灣巴菲特」，涉吸金40多億元後變裝逃亡，卻還能闊綽豪擲上千萬元聘金求婚女友、買名車豪宅；反觀自救會眾多成員，受騙後身心煎熬、抑鬱難伸。高雄地院今天上午，依違反銀行法、偽造文書等罪，判周瑞慶17年徒刑，併科9億元罰金，罰金得易服勞役3年。
雄檢起訴指出，周瑞慶從2005年起化名「陳子龍」，指示將圓富投資控股集團改組為千鼎公司，利用多層次傳銷手法，廣辦說明會、餐會宣稱，千鼎公司投資不動產及企業商業放款，「擁有眾多子公司、未來將上市上櫃」，獲利可期，以1年或2年為期的投資專案吸引投資客入股聘用投資人為顧問，給付顧問費、車馬費。
檢調2016年大動作搜索，周瑞慶伺機變裝潛逃，直到前年中秋節「變裝」跑到女友位在台南的豪宅烤肉才落網。
高雄地院今年5月開庭審理周瑞慶一案時，大批受害者到庭陳述意見，紛紛在法庭上哭喊著自己的棺材本被騙光，要周趕快把錢還他們。
案經將近半年審理，高雄地院今天上午10點宣判，依違反銀行法、偽造文書等罪，判他應執行有期徒刑17年，併科9億元罰金，其不法所得41億元應先發還給被害人。周瑞慶在押中，一頭長髮紮馬尾，今天在律師陪同下出庭聽判，神情泰然自若。
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