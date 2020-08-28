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郭瑤琪貪汙判關8年定讞 檢方聲請再審遭駁回確定
交通部前部長郭瑤琪收受賄賂2013年遭判刑8年，褫奪公權4年定讞，並追繳2萬元美金；台灣高等檢察署認為確定判決有認定事實錯誤之處，聲請再審，高等法院去年裁定駁回，檢方、郭瑤琪均不服提抗告，最高法院駁回聲請確定。
郭瑤琪被指控收受南仁湖集團藏在茶葉罐內的2萬美元後，指示台鐵重辦「台北車站商場招租標案」說明會，檢方依職務上收賄罪起訴，案子在一、二審因證據不足獲判無罪；最高法院撤銷無罪判決後，高院更二審改判8年有期徒刑定讞。郭瑤琪認為遭構陷，含淚入獄服刑，後來因罹癌獲保外就醫。
前檢察總長顏大和曾認為各級法院歷來的判例或判決，就特定行為與財物交付上對價關係有不同見解，為統一適用法令，替提非常上訴，但遭駁回；高檢署也認為，確定判決認美金2萬元是賄賂，事實有誤，檢方認為根據證人證述，郭瑤琪兒子在美求學的學雜費，郭瑤琪早已處理，2006年7月5日彭離台時，調查官隔離搜身、行李，也未發現2萬元美金，因此無法證明郭瑤琪有收下這筆錢，向法院聲請再審。
但高院認為，檢方聲請再審的理由不足，欠缺再審證據須具備「可合理懷疑得以動搖原確定判決所認定事實」的顯著性，不符合再審要件。
檢方不服提抗告，主張郭瑤琪未收2萬元美金，沒有對價關係，當時檢方和法院未讓郭瑤琪接受測謊；郭依法也提出抗告，認為高院未依再審新規定通知她到場陳述意見。
最高法院認為，檢方和郭瑤琪並非提出新事實或新證據，僅重複爭執確定判決已認定的事實提出辯詞，且測謊並非提再審的理由，而是是否提非常上訴的理由，因此駁回檢方、郭瑤琪的抗告確定。
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