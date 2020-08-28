前必翔實業董座夫婦檔 挪用公司資產遭起訴

必翔實業創辦人伍必翔、董事長蔣清明前夫婦，為衝高必翔電能公司業績、護盤，致必翔實業損失約4億元，又挪用大陸子公司陽明人民幣約4億元，以假交易、借貸等名目頻繁匯款，部分流入蔣女之女、陽明副總戴佳瑀私人戶頭，台北地檢署今依違反證交法特別背信、非常規交易等罪起訴伍、蔣女、戴女等6人。

據了解，戴佳瑀是必祥前董座蔣清明與前夫所生之女，她因涉案被通緝，今年6月21日從美國返台，經航警局逮捕並通知北檢，檢察官因疫情以視訊方式遠距訊問，命以200萬元交保，後來考量戴女籌不出保金降保100萬元，並限制出境、出海、住居。

必翔實業已下市。蔣清明被控與彭建忠等3炒手，自2014至2016年炒作必翔股票，個人獲利逾8.2億元，台北地院認為蔣女不但卸責給炒手，還一再接觸騷擾證人，依違反證交法高買證券罪判處有期徒刑13年，併科罰金3億元。目前上訴二審。

檢調追查，發現蔣女另外在2016年起，多次挪用大陸子公司陽明公司資金，用假交易或借貸等名義，頻匯款共人民幣4億元給其他公司，對方再陸續「歸還」款項，其中部分流入陽明副總戴佳瑀戶頭。