警察傳「勤務分配表」應付女友查勤 繳10萬判緩刑

台北市警文山二分局凌姓員警偷拍民眾個資、勤務分配表以LINE傳出，台北地檢署起訴他；凌向法官坦承犯行，台北地院審理，依公務員登載不實罪，判他有期徒刑1年6月。緩刑2年，向公庫支付10萬元。可上訴。

凌警傳輸的資料不少，包括5名民眾年籍資料、前科素行，1名民眾年籍資料、戶役政照片、身分證影本以及車籍資料，也傳派出所的勤務分配表；檢方偵辦時，凌稱，是為應付女友查勤才拍的，他偵查中認罪，審理也認罪。

判決書指出，凌違法使用台北市警察局的「警政知識聯網」查個資，因此，他同時觸犯公務員洩漏國防以外之秘密消息、文書、準文書罪、公務員登載不實事項於職務上所掌之準公文書罪，依法從一重依公務員登載不實罪判刑。