聽新聞
test
0:00 / 0:00
警察傳「勤務分配表」應付女友查勤 繳10萬判緩刑
台北市警文山二分局凌姓員警偷拍民眾個資、勤務分配表以LINE傳出，台北地檢署起訴他；凌向法官坦承犯行，台北地院審理，依公務員登載不實罪，判他有期徒刑1年6月。緩刑2年，向公庫支付10萬元。可上訴。
凌警傳輸的資料不少，包括5名民眾年籍資料、前科素行，1名民眾年籍資料、戶役政照片、身分證影本以及車籍資料，也傳派出所的勤務分配表；檢方偵辦時，凌稱，是為應付女友查勤才拍的，他偵查中認罪，審理也認罪。
判決書指出，凌違法使用台北市警察局的「警政知識聯網」查個資，因此，他同時觸犯公務員洩漏國防以外之秘密消息、文書、準文書罪、公務員登載不實事項於職務上所掌之準公文書罪，依法從一重依公務員登載不實罪判刑。
據了解，凌姓員警為文山二分局興隆派出所警員，利用服勤之際，將因公知悉、或應秘密的資料以通訊軟體LINE傳送給林姓、紀姓2名友人，市警局督察室接獲檢舉，調查後將凌函送法辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言