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買賣「最貴停車場」D3土地 幸福人壽前董座鄧文聰再遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

幸福人壽前董事長鄧文聰。圖／本報資料照片
幸福人壽前董事長鄧文聰。圖／本報資料照片
幸福人壽前董事長鄧文聰掏空公司入監服刑，台北地檢署查出鄧涉嫌用幸福人壽資金買下號稱「全台最貴停車場」的台北市信義區D3土地，又賤賣給自己可實質掌控的富創公司，今依違反保險法特別背信等罪將他起訴。

幸福人壽前、後任董事長黃正一、鄧文聰被控掏空公司上百億資產，一審判鄧28年徒刑，併科罰金9億元；黃判刑9年6月，併科罰金2億元。高院認定黃不知情，2017年4月改判他無罪，鄧則改判26年，併科罰金7億5千萬元，約2億美元的犯罪所得沒收。

案經上訴，鄧違背職務向渣打銀行質押借款部分，2017年12月最高法院依違反證交法加重背信罪，判處有期徒刑10年，併科罰金3億5000萬元定讞。至於鄧另向境外EFG銀行質押借款案，則發回高院更審。

檢調追查，幸福人壽先前資產淨值負數時，違反不動產投資最多1億元限制，在2009年間以33億多元買下的D3土地，遭金管會開罰並限期1年脫手，最後賤賣給富創公司，檢調認定鄧確實是富創公司的幕後藏鏡人，今依違反保險法等罪將他起訴。

有「全台最貴停車場」之稱的「信義計畫區D3街廓」今年4月23日以102億餘元為底價，在台北地方法院執行三拍，吸引元利建設集團總裁林敏雄、龍巖集團總裁李世聰兩強爭奪，最後由元利建設及林敏雄共同以112億餘元得標，換算每坪金額約726萬元。

正對台北101金融大樓的「信義計畫區D3街廓」，土地面積約1552多坪，歷經一拍底價160億餘元、二拍底價128億餘元均流標後，進行第三拍。最終由元利建設、林敏雄以高於底價10億元擊退龍巖，溢價率約9.55%。

由於該土地涉及幸福人壽鄧文聰掏空案，該筆法拍有「禁止處分」限制，意即拍定後有不能移轉的風險，但三拍重新公告，特意載明高院及北檢的明確回覆，外界解讀該限制有望解除，最終順利吸引兩大投資方出價。

鄧文聰 掏空 停車場

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