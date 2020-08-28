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遭多次猥褻少女稱「已經習慣了」 媽的同居男友判重刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿誠（化名）與婦人小美（化名）同居，趁她外出工作，多次撫摸小美就讀國中女兒小蘋（化名）的胸部及下體，還要求為他打手槍，犯後拜託為他寫和解書「在此求你幫我寫和解書，有和解書會判比較輕一點」，台中高分院認為他僅考量自身利益，對被害人的傷害，是否真心懺悔值得懷疑，依強制猥褻等罪判刑5年。 可上訴。

被害少女小蘋於警詢證稱「他要求我幫他打手槍時，有說會給我新台幣500 元，因為一方面我已經習慣了，一方面是因為他會提供金錢予我，所以我沒有反抗，答應幫他打手槍至少有3次」。

判決書指出，男子阿誠與小美為同居男女朋友，而小蘋是小美的女兒，3人住在一起，從2017年8月下旬至2018年8月間，他趁小美外出工作時，利用與小蘋同睡一床，猥褻被害少女，還要求被害人為他打手槍。被害人將將此事告訴同學，經老師獲悉，經校方通報主管機關。

阿誠坦承猥褻犯行，但否認加重強制猥褻犯行、以引誘或他法使被害人為有對價猥褻犯行，辯稱他犯猥褻犯行時，均認為她正在睡覺，且他沒有用金錢作為猥褻被害少女的代價。

法官查出，縱然阿誠與小美及小蘋達成和解，並提出和解書，但LINE對話，他提及「拜託，我已經承認了，拜託你是否可以跟我寫和解書我這樣的刑期，可以判的比較輕一點，你也該念一下過去我也是對你不錯」、「這次拜託你如果有和解的話會判輕一點，拜託你謝謝」。

以及「是否拜託你可以盡量跟我寫和解書，拜託謝謝你」、「我會叫律師那邊寫的 和解書你看看之後簽個名ok了， 拜託謝謝你」、「 在此求你幫我一次，寫和解書一下，真的要拜託你 你是一個明理的，有和解書會判比較輕一點」等語。

合議庭審酌，阿誠考量仍是自身的利益，就他對被害所造成傷害，是否真心懺悔實值懷疑，而被害人是否因礙於過往的人情壓力始簽署和解書，值得懷疑，自難僅因阿誠與被害人和解，及被害人以書信表示請求法院給予他一次機會，即遽認他有悔意，遂予以判刑。

男子阿誠與婦人小美同居，去年間趁小美外出工作，多次撫摸小美就讀國中女兒小蘋的胸部及下體，還要求為他打手槍，台中高分院依強制猥褻等罪從重判刑5年。圖／本報資料照
男子阿誠與婦人小美同居，去年間趁小美外出工作，多次撫摸小美就讀國中女兒小蘋的胸部及下體，還要求為他打手槍，台中高分院依強制猥褻等罪從重判刑5年。圖／本報資料照

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