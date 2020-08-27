佯稱美女議員哥哥騙錢 男子判拘役60天

彰化縣張姓男子冒充美女縣議員張欣倩哥哥，到處向人借錢，張欣倩接到多人反映，讓她不勝其擾，於是在臉書po文要大家別受騙，並報警處理，張男被彰化地方法院依詐欺取財罪判處拘役60天，緩刑2年。

判決書指出，張姓男子從2018年10月到2019年2月間自稱是張欣倩親哥哥，分別向簡姓男子借錢1萬5000元，向江姓男子賒欠菸酒錢1800元，還以車禍需要錢為由向邱男要借3000元，邱男因無現金而未交付。

後來多人向張欣倩反映「她哥哥欠錢不還」，張欣倩覺得事態嚴重才在臉書澄清呼籲大家別受騙。張欣倩表示，張男是同宗族遠房親戚，與他並不熟識，先前曾有人反映張男稱是她親哥哥，她曾告誡張男，但張男仍再犯，才會報警處理。