聽新聞
test
0:00 / 0:00
佯稱美女議員哥哥騙錢 男子判拘役60天
彰化縣張姓男子冒充美女縣議員張欣倩哥哥，到處向人借錢，張欣倩接到多人反映，讓她不勝其擾，於是在臉書po文要大家別受騙，並報警處理，張男被彰化地方法院依詐欺取財罪判處拘役60天，緩刑2年。
判決書指出，張姓男子從2018年10月到2019年2月間自稱是張欣倩親哥哥，分別向簡姓男子借錢1萬5000元，向江姓男子賒欠菸酒錢1800元，還以車禍需要錢為由向邱男要借3000元，邱男因無現金而未交付。
後來多人向張欣倩反映「她哥哥欠錢不還」，張欣倩覺得事態嚴重才在臉書澄清呼籲大家別受騙。張欣倩表示，張男是同宗族遠房親戚，與他並不熟識，先前曾有人反映張男稱是她親哥哥，她曾告誡張男，但張男仍再犯，才會報警處理。
張男曾在檢警偵辦時辯稱他僅說自己是哥哥，沒說是親哥哥，不過在法院審理期間坦承犯行，並表示先前自己長期失業，現在已找到採芭樂的工作，不會再犯，並已賠償被害人。法官遂依詐欺取財、詐欺取財未遂罪共判處拘役60天，緩刑2年。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言