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指新文化基金會教「反串韓粉」養網軍 王淺秋獲判免賠

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

王淺秋。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
王淺秋。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

高雄市前市長韓國瑜競選總統時，時任競選辦公室總發言人王淺秋批評駐日代表謝長廷成立的新文化基金會花公帑養網軍、教學生「反串韓粉」，新文化基金會不滿提告向王淺秋求償100萬元，台北地方法院判新文化基金會敗訴，王淺秋免賠，可上訴。

新文化基金會主張，基金會設立目的在推動新文化運動，秉持台灣優先、文化優先、環境優先、弱勢優先等思維，舉辦學生營隊，活動都具有高度公益性；臉書粉絲專頁「新文化青年工作隊」雖貼出「如何打出超級像ㄏㄢˊ粉留言的反串文，BY系編」的系列圖文，是基金會聘請的網路顧問人員以反諷手法發布以韓粉為例的說明文案，並未有任何開設課程資訊。

基金會指出，王淺秋未經查證卻在今年1月開記者會批評，「他們（指基金會）有一堂就叫做如何打出超級像韓粉的留言的反串文」、「每個營隊都是一些民進黨的立委、議員、官員甚至是親民進黨的一些評論員」等語。

基金會認為，王淺秋不實指控基金會使用政府部門補助，舉辦如何在網路上反串假韓粉教學的研習營課程，用政府預算打擊異己，造成基金會名譽受損，要求賠償100萬元並道歉。

王淺秋抗辯，她是針對可受公評事項來評論，並非刻意詆毀新文化基金會，且有基金會臉書網頁資料佐證；她質疑基金會一方面領取政府及國營機構補助，另一方面卻攻擊其他政治陣營，教導網路反串行為而違背宗旨。

她認為，臉書上相關圖文有關「假韓粉」言論將影響總統大選選情，有害政治性言論監督政府的公共利益，與政治事務、社會秩序與公眾利益高度相關，屬於可受公評之事，她依新聞及資料表達意見，應受言論自由保護；再者，基金會為法人，縱使有名譽受損，也沒有任何精神痛苦可言，不得請求非財產損害賠償。

法院認為，新文化基金會臉書網頁圖文確實有「如何打出超級像韓粉留言的反串文，BY系編」、「系編不負責任教學」等文字，認為王淺秋已有查證，另新文化基金會為財團法人，也自承有申請政府補助，領有政府補助，而財團法人應以公益為目的，有公開資訊的義務，而王淺秋言論有關基金會活動是否符合公益、政府補助款、預算支用等事項，均屬於可受公評之事。

判決指出，王淺秋在發表言論前已有查證，且沒有使用偏激言詞，均屬於善意發表言論，縱使部分內容仍有查證不全，也不用負損害賠償責任，因此判新文化基金會敗訴，王淺秋免賠。

王淺秋 韓粉 民進黨

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