陳敬鎧沒裝瞎！再審合議庭採信他騙不了機器

前手球國手陳敬鎧遭控裝瞎向三家保險公司申領保險金，涉詐欺罪判處1年2個月徒刑定讞、得易科罰金，南山、明台產物、國泰人壽三家保險公司分別向他追討核發的殘廢給付共522萬元判准。陳敬鎧自始至終都喊冤，律師團提再審，明台產物一案高雄高分院今天下午宣判，將原要求返還明台產險105萬元的確定判決撤銷，改判免還。雙方不能再上訴。

陳敬鎧出車禍後，在2010年1月31日至2月9日間，曾到高雄榮總住院接受治療，經腦部核磁共振檢查，顯示「有明顯腦部損傷」；再加上振興醫院醫師趙效明曾在二審開庭時作證，「陳敬鎧因車禍事故造成腦部雙側枕葉血液灌流減少及腦皮質損傷」，都有相關診斷紀錄佐證，再審合議庭採信，「腦部受損影響視神經」。

再審指出，陳敬鎧在2014年6月20日就診時，做殘餘視覺鑑定，其視力在萬國視力 0.01 標準以下 ，認定是車禍腦傷造成的。

雖然原確定判決中，明台產險曾指出，陳敬鎧無論日夜都能跑跳自如，並無所謂兩眼不能對焦的情況，還能教導學生球類運動及表演舞蹈，完全無需任何輔具、旁人協助；甚至指控，陳敬鎧在99、100 學年度各次學期測驗時，都能以工整文字填寫答案，且回答內容完全不會答非所問，懷疑他裝瞎。然而，再審指出，陳敬鎧開庭時，確實視力在萬國視力0.01標準以下。

合議庭指出，強制險殘廢給付標準以陳敬鎧前年5月30日二審言詞辯論終結日的視力狀況為準；當時陳敬鎧視力確實在萬國視力0.01標準以下，應是先前車禍腦傷導致視力受損，符合給付標準。

再審採信，陳敬鎧無法用說謊方式來詐欺機器，也無法自己造成詐騙波型，今天撤銷原要求返還明台產險105萬元的確定判決，改判陳敬鎧免還，雙方不得上訴，但明台產險可提再審之訴。

陳敬鎧2009年11月間在彰化市與施姓教師發生車禍，視力受損，他讓醫師開雙眼視力均在0.01以下的診斷證明，取得重度視障手冊，再向國泰人壽、南山人壽及明台產物保險公司申領保險金500多萬元。

後來施姓教師暗中蒐證，發現陳敬鎧行動自如，懷疑他裝瞎。檢方偵結依詐欺取財罪嫌起訴，高雄地院認定陳裝瞎，且毫無悔意，重判他有期徒刑4年10月，二審判處1年2個月定讞。三家保險公司也提起民事訴訟索討保險金。