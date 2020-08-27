快訊

漢光聯兵營之外：台澎金馬作戰責任區的狙擊與反狙擊

捷克90人訪團來黃珊珊批荒腔走板 蘇貞昌：沒講好就好好講

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳敬鎧沒裝瞎！再審合議庭採信他騙不了機器

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

前手球國手陳敬鎧遭控裝瞎向三家保險公司申領保險金，涉詐欺罪判處1年2個月徒刑定讞、得易科罰金，南山、明台產物、國泰人壽三家保險公司分別向他追討核發的殘廢給付共522萬元判准。陳敬鎧自始至終都喊冤，律師團提再審，明台產物一案高雄高分院今天下午宣判，將原要求返還明台產險105萬元的確定判決撤銷，改判免還。雙方不能再上訴。

陳敬鎧出車禍後，在2010年1月31日至2月9日間，曾到高雄榮總住院接受治療，經腦部核磁共振檢查，顯示「有明顯腦部損傷」；再加上振興醫院醫師趙效明曾在二審開庭時作證，「陳敬鎧因車禍事故造成腦部雙側枕葉血液灌流減少及腦皮質損傷」，都有相關診斷紀錄佐證，再審合議庭採信，「腦部受損影響視神經」。

再審指出，陳敬鎧在2014年6月20日就診時，做殘餘視覺鑑定，其視力在萬國視力 0.01 標準以下 ，認定是車禍腦傷造成的。

雖然原確定判決中，明台產險曾指出，陳敬鎧無論日夜都能跑跳自如，並無所謂兩眼不能對焦的情況，還能教導學生球類運動及表演舞蹈，完全無需任何輔具、旁人協助；甚至指控，陳敬鎧在99、100 學年度各次學期測驗時，都能以工整文字填寫答案，且回答內容完全不會答非所問，懷疑他裝瞎。然而，再審指出，陳敬鎧開庭時，確實視力在萬國視力0.01標準以下。

合議庭指出，強制險殘廢給付標準以陳敬鎧前年5月30日二審言詞辯論終結日的視力狀況為準；當時陳敬鎧視力確實在萬國視力0.01標準以下，應是先前車禍腦傷導致視力受損，符合給付標準。

再審採信，陳敬鎧無法用說謊方式來詐欺機器，也無法自己造成詐騙波型，今天撤銷原要求返還明台產險105萬元的確定判決，改判陳敬鎧免還，雙方不得上訴，但明台產險可提再審之訴。

陳敬鎧2009年11月間在彰化市與施姓教師發生車禍，視力受損，他讓醫師開雙眼視力均在0.01以下的診斷證明，取得重度視障手冊，再向國泰人壽、南山人壽及明台產物保險公司申領保險金500多萬元。

後來施姓教師暗中蒐證，發現陳敬鎧行動自如，懷疑他裝瞎。檢方偵結依詐欺取財罪嫌起訴，高雄地院認定陳裝瞎，且毫無悔意，重判他有期徒刑4年10月，二審判處1年2個月定讞。三家保險公司也提起民事訴訟索討保險金。

明台產物公司提告指出，陳敬鎧分別申領強制險殘廢給付105萬元，醫療給付6萬4千多元及任意險理賠金30萬元，要求對方全數歸還；陳敬鎧則否認裝瞎，堅稱自己是真瞎。

前手球國手陳敬鎧遭控，涉嫌裝瞎向三家保險公司申領保險金，遭保險公司索討552萬元；高雄高分院今天下午宣判，撤銷原要求返還明台產險105萬元的確定判決，改判免還。圖／報系資料照
前手球國手陳敬鎧遭控，涉嫌裝瞎向三家保險公司申領保險金，遭保險公司索討552萬元；高雄高分院今天下午宣判，撤銷原要求返還明台產險105萬元的確定判決，改判免還。圖／報系資料照

視力 保險 車禍

延伸閱讀

前國手陳敬鎧裝瞎詐保再審部分勝訴 他哽咽、淚灑法庭

陳水扁偽證案更一審 高院合議庭組成再變更

網課上太多 大陸小學生上半年近視率暴增15.2%

眼睛紅腫痛不是結膜炎，竟是「皮蛇」！醫師：注意是否還有這些症狀

相關新聞

百博集團保證月息7成吸金上億元 總監余建宏等24人遭訴

在臉書以投資虛擬百家樂博弈遊戲聞名的「百博集團」，誆稱只要投資1千元，保證月獲利7百元，涉吸金高達1億4851萬200元...

詐領退伍官兵旅費還偽造派令 台南油料庫士官判2年5月

陸軍第四地區支援指揮部補給油料庫台南油料分庫曾姓中士4年多前利用職務之便，詐領11名退伍官兵退伍旅費共5400元，他還盜...

雙胞胎1打2壓力大 新手媽媽失控抓嬰兒頭撞地板

新北一名新手媽媽生了雙胞胎，其明知剛出生的嬰兒發育未健全，但見到小孩哭鬧，仍將人抓起搖晃並撞擊地墊，造成小孩顱內出血，傷...

兒盜刷母親信用卡28次共花81萬買遊戲點數 判刑7月

陳姓男子沉迷網路遊戲，2018年4月18日至5月4日止，盜刷母親信用卡28次、花81.8萬元購買遊戲點數，母親渾然不知，...

佯稱美女議員哥哥騙錢 男子判拘役60天

彰化縣張姓男子冒充美女縣議員張欣倩哥哥，到處向人借錢，張欣倩接到多人反映，讓她不勝其擾，於是在臉書po文要大家別受騙，並...

指新文化基金會教「反串韓粉」養網軍 王淺秋獲判免賠

高雄市前市長韓國瑜競選總統時，時任競選辦公室總發言人王淺秋批評駐日代表謝長廷成立的新文化基金會花公帑養網軍、教學生「反串...

陳敬鎧沒裝瞎！再審合議庭採信他騙不了機器

前手球國手陳敬鎧遭控裝瞎向三家保險公司申領保險金，涉詐欺罪判處1年2個月徒刑定讞、得易科罰金，南山、明台產物、國泰人壽三...

宜蘭礁溪警分局副分局長命員警縱放酒駕嫌犯 3人今被訴

宜蘭縣礁溪警分局副分局長賴銘鴻遭同事檢舉，受到議員關說後，指示下屬縱放莊姓酒駕騎士，宜蘭地檢署經過1年多偵辦，今天依縱放...

前國手陳敬鎧裝瞎詐保再審部分勝訴 他哽咽、淚灑法庭

前手球國手陳敬鎧遭控，涉嫌裝瞎向三家保險公司申領保險金，涉詐欺罪遭判處1年2個月徒刑定讞、得易科罰金，南山、明台產物、國...

中醫涉勾結保險黃牛詐領千萬元 國壽證實20位保戶涉案

高屏地區多家保險公司察覺，有不少投保人在特定中醫診所看診數十次，請領意外傷害保險理賠金，檢警追查出某中醫診所涉嫌與保險黃...

剛滿一歲女嬰顱內出血昏迷 同居人送往高醫急診、醫師懷疑受虐

剛滿一歲的周姓女嬰因顱內出血昏迷，被母親的張姓同居人送往高醫急診，醫師懷疑女嬰長期受虐，通報警方及社會局處理，由於女嬰身軀布滿新舊傷，警方認為張涉有重嫌，以重傷害罪通知張到案說明，後移送高雄地檢署，檢方偵訊後聲押禁見。

陳水扁偽證案更一審 高院合議庭組成再變更

台灣高等法院審理前總統陳水扁偽證案，原本的受命法官林婷立因調派為刑事第十庭庭長，高院法官會議決議，由林婷立庭長自派令生效...

熱門新聞

正妹遭天降混凝土燙傷 肇事工人竟嗆：不然我娶妳啊

台南雨天傳機車跌落側溝憾事 女騎士溺斃30公分水溝中

台中新社驚傳意外 妻子疑倒車撞死丈夫

準空姐花蓮打工換宿遭輾亡 青旅悲痛公告暫停營業：失去她心像破了一個洞

暴打、關狗籠虐死1歲半女童 她還提議分屍判無期定讞

兇猛比特犬突然攻擊無辜騎士 鄰居：傷者腿部血肉模糊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。