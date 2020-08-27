詐領退伍官兵旅費還偽造派令 台南油料庫士官判2年5月

陸軍第四地區支援指揮部補給油料庫台南油料分庫曾姓中士4年多前利用職務之便，詐領11名退伍官兵退伍旅費共5400元，他還盜用關防，偽造派代令，讓另上士領了6個月領導加給1萬6385元。曾坦承犯行，自動繳回詐取款項，軍方註銷派令，追扣上萬元加給，台南地院認曾犯現役軍人利用職務上機會詐取財物罪及偽造公文書罪，應執行2年5月徒刑，褫奪公權1年，可上訴。

曾姓男子自2015年9月1日至隔年11月30日，擔任台南油料分庫中士補給士，承辦晉升、退伍、調佔、考績、獎點、獎勵懲處等人事業務。曾明知台南油料分庫所屬官兵的退伍旅費，是由人事承辦人先行墊支退伍官兵，再由承辦人檢陳退伍官兵領據核銷歸墊。

未料，他利用職務之便，冒用11名退休官兵名義，且盜用退伍官兵留存在部隊印章，在領據上簽名用印，詐領2015年10至12月份退伍旅費，合計5400元。

且他為應付上級督導，2016年11月1日，竟以舊檔文令更改文頭及內容後盜用關防，偽造楊姓女上士派代台南油料分庫上士支援組組長派令。案經台南憲兵隊報請台南地檢署偵查起訴。

曾已退役，現從事太陽能工程。他坦承犯行，並自動繳回詐取款項5400元。他表示，偽造派代令是自己做的，用來應付上級督導用。

楊女強調，自己並不知情，真的也在做這工作，且領了6個月領導加給1萬6385元，且背值星官，認領加給是她本來該領的。曾東窗事發後，軍方註銷該派令，也追扣1萬6385元。

台南地院合議庭審酌，曾擔任志願役士官期間，利用職務上機會，偽造領據申領詐取他人退伍旅費，其貪汙行為不僅侵害人民納稅編列預算的國家財產，並損害國軍基層幹部整體清廉形象；另為應付上級督導，竟盜用部隊關防偽造派代令，本應重懲。