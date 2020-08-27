宜蘭礁溪警分局副分局長命員警縱放酒駕嫌犯 3人今被訴

宜蘭縣礁溪警分局副分局長賴銘鴻遭同事檢舉，受到議員關說後，指示下屬縱放莊姓酒駕騎士，宜蘭地檢署經過1年多偵辦，今天依縱放人犯罪嫌將賴與兩名承辦警員起訴；縣警局已召開人評會，將賴調整為非主管職務，對於遭到起訴，賴僅說在開會，未表示意見。

起訴書指出，礁溪警分局許姓警員去年5月3日晚間，與一名實習警員巡邏經過頭城鎮三和路時，見一名莊姓機車騎士形跡可疑，鳴笛要求停靠路邊接受盤查，但莊男加速逃逸，還逆向撞擊巡邏車車頭，再擦撞林姓男子小客車後，倒地被逮。

許及前往支援的張姓警員對莊男作酒測，酒精濃度每公升0.15毫克，認為已涉犯公共危險及妨害公務等罪嫌，將莊男帶回派出所偵辦，並由許打電話到分局勤務中心告知此事，請求安排拘留空間。

此時蔡姓議員接獲莊父請託到派出所關切，並打電話給賴銘鴻要求處理此事。賴當晚到派出所了解，認為莊姓男子是因為閃避不慎擦撞警車、非蓄意衝撞，不構成妨害公務罪，且本件交通事故是警方主動攔查所致，並非一般交通事故，要求許和張兩警無須移送。

許姓警員於是打電話到勤務中心，表示該案不移送；張姓警員在派出所內協助莊男與林姓車主簽署和解書後，未將莊解送偵查隊及地檢署，就讓他離開。後來有同事看不下去，檢具相關畫面向警政署、宜蘭縣調查站檢舉，全案曝光。

檢方偵辦時，賴銘鴻否認犯行，表示是接獲議員電話說礁溪員警打人，才回分局了解情況，調閱行車紀錄器發現許姓警員攔車造成對方緊急煞車跌倒，而警車前保險桿也無傷痕，應該沒有碰到警車。

因警政署函釋攔檢行為不算交通事故，他認為警員處理程序有問題，與許及偵查隊陳姓偵查佐3人討論後，因莊的酒測值不到0.25，只有0.15，認為不符合刑法「飲酒致不能安全駕駛」的法條，且對方會摔倒是因為警察攔查，認為應以行政罰罰，並表示印象中未看到莊男被上銬。許姓和張姓警員也都否認縱放人犯，許說當時莊有逃離現場的動作，才對莊上銬，帶回派出所時已經沒有上銬了。

檢方認為，刑事訴訟法規定，司法警察官、司法警察逮捕或接受現行犯者，應即解送檢察官，沒有自行釋放權限。賴銘鴻等3人逕自釋放莊姓男子，涉犯《刑法》第163條第1項公務員縱放依法逮捕之人罪嫌。但審酌許、張兩人為下屬，屈從長官違法命令，非圖謀個人不法利益，請求量處適當刑度。

宜蘭縣警局隨後發布聲明，對偵查結果表示尊重，已召開人評會將涉案員警調整為非主管職務，並依規定追究懲處相關幹部考核監督不周責任。