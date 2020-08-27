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百博集團保證月息7成吸金上億元 總監余建宏等24人遭訴
在臉書以投資虛擬百家樂博弈遊戲聞名的「百博集團」，誆稱只要投資1千元，保證月獲利7百元，涉吸金高達1億4851萬200元；台北地檢署調查後，日前依違反銀行法起訴總監余建宏、余的堂哥余東青、幹部陳嘉穗、吳承桓等24人。
檢調查出，百博集團從2017年起至今年，透過臉書及Line群組招攬客戶，宣稱以投資百家樂博弈遊戲為主，每單位投資1000至35萬元不等，保證每月可獲利百分之60至百分之70，入會就能取得帳戶密碼，加碼投資越多，獲利越多。
會員依投資金額分四等級，投資35萬元為「鑽石級」、25萬元是「金牌級」、15萬元是「銀牌級」、1000至5萬元是「銅牌級」；若再拉下線入會，每拉一人可再分百分之30至40紅利。
有投資人檢舉，指一開始投資1000元，每個月領700元紅利，但去年百博稱改變投資模式，變成單筆金額要5萬元，投資報酬率降到百分之50，去年4月過後一毛錢也領不到，總監余建宏也不知去向。
今年4月1日，檢察官張靜薫發動搜索，經漏夜偵訊後，考量有串證之虞，依違反銀行法及詐欺等罪，將余建宏、陳嘉穗、吳承桓等3人聲押禁見獲准；其餘6人分別以10萬至20萬元交保。
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