前國手陳敬鎧裝瞎詐保再審部分勝訴 他哽咽、淚灑法庭

前手球國手陳敬鎧遭控，涉嫌裝瞎向三家保險公司申領保險金，涉詐欺罪遭判處1年2個月徒刑定讞、得易科罰金，南山、明台產物、國泰人壽三家保險公司分別向他追討核發的殘廢給付共522萬元判准。陳敬鎧自始至終都喊冤，律師團提再審，高雄高分院今天下午宣判，明台產物民事訴訟105萬元部分，陳敬鎧勝訴。

陳敬鎧律師團各針對南山、明台產物、國泰人壽追討保險金部分提再審，明台產物一案，高雄高分院今天下午2點半宣判，判決一、二審判決均廢棄，明台產物一審提的假執行聲請駁回。陳敬鎧今天到庭聽判，聽聞判決結果時淚灑法庭，哽咽難以自已。

陳敬鎧2009年11月間在彰化市與施姓教師發生車禍，視力受損，他讓醫師開雙眼視力均在0.01以下的診斷證明，取得重度視障手冊，再向國泰人壽、南山人壽及明台產物保險公司申領保險金500多萬元。

後來施姓教師暗中蒐證，發現陳敬鎧行動自如，懷疑他裝瞎。檢方偵結依詐欺取財罪嫌起訴，高雄地院認定陳裝瞎，且毫無悔意，重判他有期徒刑4年10月，二審判處1年2個月定讞。三家保險公司也提起民事訴訟索討保險金。