中醫涉勾結保險黃牛詐領千萬元 國壽證實20位保戶涉案

高屏地區多家保險公司察覺，有不少投保人在特定中醫診所看診數十次，請領意外傷害保險理賠金，檢警追查出某中醫診所涉嫌與保險黃牛合作，詐領健保費、保險理賠近千萬元。國泰人壽今證實，自家涉案保戶共計20名，涉案金額約87萬元。

保險業者去年底在保險犯罪防制中心系統中，發現有投保人自摔意外，在高雄某中醫診所自費看診多達數十次，事後再請領輕傷高額自費型理賠金，由於類似個案不只1人，且都在該中醫診所看診。檢警掌握情資，追查出該中醫診所涉嫌與保險黃牛合作，詐領健保費、保險理賠近千萬元，陳姓中醫師及馮姓、吳姓、楊姓保險黃牛涉偽造文書、詐欺罪嫌，50名投保人共犯詐欺。

國泰人壽今表示，某中醫診所陳姓醫師疑似配合病患開立不實診斷證明詐領保險金，經查國泰人壽涉案保戶共計20名，涉案金額約87萬元，國壽除感謝檢警的積極偵辦外，後續也將配合司法機關釐清相關案情以維護本公司與全體善良保戶的權益，並將視偵辦結果進行追償。

國壽也強調，會持續落實從實理賠原則，若發現有類似詐欺情事，將責由專責單位進行蒐證、分析後，主動提請檢警單位偵查，以維護保險制度公平合理。