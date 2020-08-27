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剛滿一歲女嬰顱內出血昏迷 同居人送往高醫急診、醫師懷疑受虐

聯合新聞網 / 永然文化出版

李永然律師

現代台灣的離婚率日漸攀升，主要是男女雙方於結婚後，有些不知惜緣或個性不合，導致婚姻破裂。有些女子於婚姻期間生下子女，離婚後擔任子女的監護人，卻再婚或與其他男子同居。

聯合報民國108年11月12日第A7版刊載一則「滿身傷女嬰命危同居人聲押」的新聞，即：「剛滿一歲的周姓女嬰前晚因顱內出血昏迷，被母親的張姓同居人送往高醫急診，醫師懷疑女嬰長期受虐，通報警方及社會局處理，由於女嬰身軀布滿新舊傷，警方認為張涉有重嫌，昨天以重傷害罪通知張到案說明，深夜移送高雄地檢署，檢方偵訊後聲押禁見。」看了這一則報導，令人心痛不已！其實日前也有同居男子性侵年幼之同居人女兒的亂倫新聞，更讓人不恥。

按前述案例中的張姓同居人與受虐的周姓女嬰並無「血親」或「姻親」的親屬關係，但既然在同一屋簷下共同生活就是一種「緣份」，而這緣份即應好好珍惜；再加上張姓同居人既與周姓女嬰的生母同居，表示二人間有情感及愛慕之情，張姓男子也應愛屋及烏，疼愛周姓女嬰，卻反而予以虐待至即將命危的嚴重程度。

另外如果對於同居人在前婚姻關係所生之幼女進行「性侵」也是法律所不能容認！

（本文出自《讓修行圓滿工作與生活手冊》，未經同意禁止轉載。）
（本文出自《讓修行圓滿工作與生活手冊》，未經同意禁止轉載。）
按我國《刑法》中有「重傷罪」的規定，即《刑法》第278條第1項規定：「使人受重傷者，處五年以上十二年以下有期徒刑。」又如果受虐之女嬰因受重傷害之虐待而致死時，則成為「加重結果犯」，應依《刑法》第278條第2項規定：「犯前項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。」。

又按我國《刑法》中也有「妨害性自主罪」的規定，《刑法》第221條第1項規定：「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。」如果同居男子性侵同居人於前婚姻關係所生之未滿十四歲的幼女時，更有加重處罰的規定，即《刑法》第222條第1項第2款：犯前條之罪而有第2款「對未滿十四歲之男女犯之者」的情形，依法處七年以上有期徒刑。

同時前述不論「重傷害罪」或「妨害性自主罪」都是屬於「非告訴乃論之罪」，而不是「告訴乃論之罪」；所以，被害人或其他有告訴權人可以依法「告訴」，其他第三人知悉此一犯罪也都可以提出「告發」。

最後要提醒凡是人都必須要有「人性」，對人也要有「慈悲心」，對於晚輩更應「慈心愛護」，這才符合「對下以慈」的精神。同居男子對無抵抗力的女嬰或幼女進行「重傷害」或「性侵害」，此既為國法所不容且為人神共憤。切盼人們務必珍惜一切身邊的緣份，切勿結惡緣，才不會受到「因果報應」及「國法制裁」！

參考法條：

1.《刑法》第10條第4項：「稱重傷者，謂下列侵害：一、毀敗或嚴重減損一目或二目之視能。二、毀敗或嚴重減損一耳或二耳之聽能。三、毀敗或嚴重減損語能、味能或嗅能。四、毀敗或嚴重減損一肢以上之機能。五、毀敗或嚴重減損生殖之機能。六、其他於身體或健康，有重大不治或難治之傷害。」

2.《刑法》第221條：「Ⅰ、對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。Ⅱ、前項之未遂犯罰之。」。

3.《刑法》第278條：「Ⅰ、使人受重傷者，處五年以上十二年以下有期徒刑。Ⅱ、犯前項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。Ⅲ、第一項之未遂犯罰之。」。

女嬰母親同居人因無法交代她身上多處瘀傷原因，被警方送往地檢署，訊後聲押。 聯合報系資料照／記者邱奕能攝影
女嬰母親同居人因無法交代她身上多處瘀傷原因，被警方送往地檢署，訊後聲押。 聯合報系資料照／記者邱奕能攝影

（本文出自《讓修行圓滿工作與生活手冊》，未經同意禁止轉載。本文作者為永然聯合法律事務所所長，永然兩岸法律事務中心創辦人）

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