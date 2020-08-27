女子弒母一審判18年 高院辯論終結9月30日宣判

林姓女子涉嫌毆打7旬母親並掐頸致死，士林地方法院依傷害直系血親尊親屬致死罪判刑18年。台灣高等法院今天辯論終結，林女請求輕判，法官訂於9月30日宣判。

40多歲的林女與母親同住台北市天母社區，2人長期爭吵。去年3月1日上午，林女自認母親亂拿她的訴狀，又認為母親擺放裝有4張百元鈔的玻璃罐是在詛咒她死亡，因而心生不滿。

同日傍晚，林女在客廳拉扯母親頭髮、出手推打，甚至將母親踢倒在地踩踏，並以鈍物毆打母親背部，另猛掐頸部，直到母親倒臥血泊。林女直到晚間10時許才報案，林母不治，士林地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴林女。

士林地方法院審理時，依據台大醫院精神鑑定報告，認定林女有被害妄想、幻聽、幻覺，但對於行為時所採取的手段違法知之甚詳，未因精神障礙而導致辨識力、控制力顯著降低。

士林地方法院指出，本案事證明確，但認定林女並無置母親於死的動機及故意，變更法條為傷害直系血親尊親屬致死罪，判決林女有期徒刑18年。

高院今天開辯論庭，林女辯稱因為生病才動手，並非故意弒母，希望從輕量刑，表示「判9年可以接受」。檢察官則表示，林女從沒表示後悔，若輕判是給社會負面教材。法官訂於9月30日宣判。