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陳水扁偽證案更一審 高院合議庭組成再變更
台灣高等法院審理前總統陳水扁偽證案，原本的受命法官林婷立因調派為刑事第十庭庭長，高院法官會議決議，由林婷立庭長自派令生效日起充任審判長，與陪席法官郭豫珍法官、受命法官崔玲琦法官組成合議庭。
本件原合議庭審判長為蔡聰明，郭豫珍、崔玲琦分別為陪席、受命法官，蔡因在今年1月30日退休，經高院以公開人工抽籤方式分案，當時法官林婷立中籤，依法官會議決議，由最資深的郭豫珍法官擔任審判長，與陪席法官林婷立、受命法官崔玲琦法官組成合議庭。
陳目前繫屬高院的案件包括國務機要費案、二次金改與偽證案，國務機要費為更二審，二次金改案和偽證案則是更一審。此外，陳另涉隱匿國家機密、洗錢兩案，繫屬台北地院。陳水扁2015年1月以罹失智、尿失禁等疾病「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」為由，獲保外醫治。
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