陳水扁偽證案更一審 高院合議庭組成再變更

台北市一名男子在今年6月時使用網路銀行轉帳5000元給家人，但不小心按錯2個號碼，錯把5000元轉給陌生人，詢問銀行後才得知居然是誤轉進一個「往生者」帳戶，對方的家人疑似都在國外而得不到回應。這名男子因歷經開刀手術急需用錢，迫於無奈，只好到警局告這名往生者侵占，希望能取回這筆錢。

2020-08-27 11:59